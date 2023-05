Navijač Vojvodine održao lekciju iz vjernosti: Nevrijeme sve otjeralo osim njega, klub ga odmah nagradio! (FOTO)

Jedan navijač Vojvodine ostao je na stadionu "Karađorđe" i čekao zvaničnu potvrdu da se utakmica prekida uprkos jakom nevremenu u Novom Sadu, a direktor marketinga Miloš Subotin ga je zbog toga nagradio.

Izvor: Instagram/fk_vojvodina/Screenshot

Zbog nevjerovatnog nevremena u Novom Sadu utakmica između Vojvodine i Čukaričkog u polufinalu Kupa Srbije prekinuta je već poslije pola sata fudbala na "Karađorđu". U tom trenutku gosti iz Beograda vodili su 2:0, međutim zbog kiše koja je za kratko poplavila teren svi su morali u svlačionice, da bi tamo donesena odluka da nije moguće nastaviti susret u pomenutim uslovima, tako da će se danas od 15 časova igrati ispočetka!

Ovu informaciju vrlo brzo dobili su televizijski gledaoci, ali nikako nije dolazila do jednog navijača Vojvodine na istočnoj tribini koji je po nevremenu čekao da se igrači vrate na teren. To je primijetio i direktor marketinga novosadskog kluba Miloš Subotin i lično je otišao da obavijesti jedinog preostalog navijača na stadionu i tom prilikom ga je nagradio za vjernost.

"Toša Voša je neko ko je dobro poznat svakome ko redovno dolazi na "Karađorđe" i, kada smo primijetili da je jedna osoba ostala na istoku po onom pljusku, odmah smo pretpostavili da je to vjerovatno on. Slika sa jučerašnje prekinute utakmice na najbolji način oslikava istinsku srž i duh vojvodinaštva, a to su ljubav, vernost i podrška uprkos svemu. Upravo ovakva privrženost Vošinih navijača predstavlja jedan od najljepših dijelova sveukupnog identiteta našeg kluba i temeljni razlog zbog kojeg je Vojvodina opstala kroz sve ove godine i decenije - zato što ima ljude koji je neizmjerno vole i koji je, uprkos svemu, nikada neće napustiti", kazao je direktor marketinga Miloš Subotin za MONDO.

Podsjetimo, utakmica se danas, u skladu sa pravilima, igra od prvog minuta i rezultata 0:0, na šta su kivni u Čukaričkom, posebno jer im se nedavno dogodio sličan peh protiv Partizana. Tada su pravila nalagala da utakmicu dobiju za "zelenim stolom", međutim izašli su u susret organizatorima takmičenja i pristali da igraju od trenutka kada je susret prekinut.

"Skandal, ne znam šta drugo da kažem. Kako mogu da važe jedna pravila za prvenstvo, a druga za Kup. Ako se stvarno donese takva odluka, to je presedan. Mi smo protiv Partizana igrali od 20. minuta, sad moramo od prvog. Taj koji je pisao propozicije mora u zatvor. Ne znam zaista da negdje u svijetu postoje posebna pravila za prvenstvo, a druga da važe za Kup. Skandal, ponavljam. Nisam sa igračima trenutno, moram da provjerim u kakvom su stanju, mislim da su se prehladili svi na onoj kiši. Možda su se razboljeli, pitaću doktora...", rekao je Matijašević za "Sportski žurnal".