MESI? KAO DA SAM BILA SA BALVANOM! Djevojka sa sajta za odrasle osramotila fudbalera: "Željela sam malo više!" (FOTO)

Tvrdi da je svojevremeno završila u krevetu Lionela Mesija, ali nije joj to baš iskustvo za pamćenje.

Oko najpoznatijih fudbalera svijeta stalno su ljepotice koje privlače mnogo pažnje, ali brak Lionela Mesija i prelijepe Antonele Rokuzo do sada je bio izuzetno stabilan. Jedan od najboljih igrača svijeta nije punio žute strane štampe aferama i glasinama o prevari, ali možda je u mladosti i Argentinac bio nestašan. Ksoana Gonzales tvrdi da je svojevremeno spavala sa Leom i da nije baš impresionirana.

Djevojka koja je svojevremeno obnažena pozirala za "Playboy" sada živi od svog profila na sajtu za odrasle i povremeno se prisjeti kako je to izgledalo kada ju je muvao fudbaler. Upoznali su se u klubu preko Mesijevog tjelohranitelja, završili u njegovom krevetu, a tamo... Razočaranje jer se Leo nije potrudio oko nje.

"To se dogodilo prije mnogo godina. Bio je veoma mlad. Ali znao je šta radi, bio je punoljetan, to je važno. Nije mi on prišao, već njegov tjelohranitelj. Rekao mi je da postoji neko, ko bi volio da me upozna. Bila sam zainteresovana, a onda se ispred mene pojavio Mesi, idol svih nas u Argentini", ispričala je Ksoana i otkrila pikantnije detalje: "Pitala sam ga što je poslao čovjeka iz svog obezbjeđenja do mene, umjesto da mi sam priđe i upozna me. Tek kasnije sam primijetila koliko je stidljiv. Pričali smo o muzici, ne sjećam se da li mi je rekao da ima djevojku, ili ne. Onda smo otišli ​​u njegov stan u Puerto Maderu. U krevetu očekujete da ako nešto uradite, onda će i onaj drugi to učiniti vama. Željela sam da mi da malo više. Ali... U nekom trenutku mi se učinilo da sam sa balvanom."

Ksoana Gonzales ima profil na sajtu "Onlyfans" i na tu platformu kači sadržaj za odrasle koji pravi zajedno sa svojim dečkom. Mesečna pretplata je 30 američkih dolara, dok biste za godišnju pretplatu morali da izdvojite 180 dolara. Postoje opcije i za tromjesečnu odnosno polugodišnju pretplatu, a Ksoana do sada ima preko 850 objava na svom nalogu.