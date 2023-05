Gvardiola zna gdje će Mesi nastaviti kariijeru! Pep nema dilemu: "Ustaću i aplaudiraću mu kada se to dogodi"

Pep Gvardiola je ubijeđen da će Lionel Mesi da se vrati u Barselonu.

Izvor: Profimedia

Pep Gvardiola nema dilemu, uvjeren je da će Lionel Mesi da se vrati u Barselonu. Izvjesno je da argentinski fudbaler neće produžiti ugovor sa Pari Sen Žermenom, posebno poslije nedavnih sukoba i problema koji je nastao zbog njegovog odlaska u Saudijsku Arabiju i propuštanja treninga.

Pisali su francuski mediji da je dogovorio odlazak u Al Hilal za astronomsku svotu novca, njegov otac Horhe je to demantovao, a šef struke Mančester sitija zna gdje će Leo. "Ja sam navijač Barselone, imam kartu za 'Nou Kamp' i nadam se da ću jednog dana moći da budem tamo i da se oprostim od Mesija na način na koji to zaslužuje, on je najbolji igrač svih vremena", rekao je Gvardiola za argentinski "ESPN."

Ima samo riječi hvale na račun Mesija sa kojim je radio od 2008. do 2012. godine i sa kojim je osvojio po dvije titule u Primeri i Ligi šampiona. "Barsa je u posljednjih 12 godina imala pravi 'bum' do kog ne bi došlo bez Lea. Ne pričam tu o statistici, brojkama i sličnim stvarima, već o njegovom uticaju na igru, ljepoti, efikasnosti, ma o svemu."

Uvjeren je da će argentinski as ponovo biti igrač Barse.

"Nisam mislio da će se stvari završiti na način na koji su se završile. Uvjeren sam da predsjednik kluba Đoan Laporta voli Mesija i od kada je otišao stalno ponavlja da Leo zaslužuje bolji oproštaj poslije svega što je učinio. Pomogao je Barseloni mnogo, otišao je samo zbog teške finansijske situacije i razloga o kojima ne želim da pričam. Nadam se da će doći dan kada ću moći sa svog mjesta na stadionu da ustanem i aplaudiram i da pružim Mesiju oproštaj kakav dolikuje. Znam da će Laporta i Leo pokušati i da zaslužju da osjete svu tu ljubav, poštovanje i zahvalnost koju navijači imaju za njega", zaključio je Gvardiola.

