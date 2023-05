Šampion Serije A savladao Inter: Napoli do nove pobjede u finišu meča

U odličnoj utakmici Napoli je savladao Inter rezultatom 3:1.

Izvor: MASSIMO PICA/ANSA

U okviru 36. kola Serija A fudbaleri Napolija su, na domaćem terenu, savladali ekipu Intera rezultatom 3:1.

U prvom poluvremenu nismo vidjeli mnogo uzbuđenja, a možda i ključni trenutak na meču, desio se u 41. minutu kada je Galjardini zaradio drug žuti, odnosno crveni karton i ostavio ekipu Intera sa 10 igrača na terenu.

Napoli je do prednosti stigao u 67. minutu kada je Angusi pogodio za 1:0. Osam minuta prije kraja meča, Lukaku pogađa za izjednačenje.

I kada se činilo da će to biti i konačan rezultat ovog meča Di Lorenco pogađa za 2:1. Međutim, ni to nije bio konačan rezultat, s obzirom da je Gaetano u petom minutu sudijske nadoknade postavio konačan rezultat.

Inter je ovim porazom zakomplikovao borbu za Evropu s obzirom da Milan ima dva boda manje, a Lacio ukoliko pobjedi u svojoj utakmici 36. kola može da ih preskoči i preuzme treće mjesto.