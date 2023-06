Terzić najavio četiri bombe za Ligu šampiona! Zvezda počela pripreme, a pojačanja uskoro stižu!

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rijetko govori o poslovima koji nisu završeni, a sada je pomenuo čak četvoricu igrača koji uskoro stižu u klub.

Izvor: Youtube/Printscreen/Crvena zvezda

Crvena zvezda je počela pripreme za sezonu u kojoj će biti direktan učesnik grupne faze Lige šampiona, a tokom prvog radnog dana medijima se obratio generalni direktor Zvezdan Terzić. Prvi operativac kluba govorio je o aktuelnoj situaciji u igračkom kadru - fudbalerima koji će uskoro postati Zvezdina pojačanja, kao i onima koji su već stigli u redove srpskog šampiona.

Po njegovim riječima, nakon Marka Stamenića i Pitera Olajinke koji su dogovoreni još u zimskom prelaznom roku i narednih dana u Beograd stižu bez obeštećenja, Zvezda je završila još četiri velika posla! U narednim danima, prije nego što se tim uputi na Zlatibor, u klub će doći pojačanja na golu, u veznom redu i napadu, a tu će biti i najtalentovaniji đak omladinske škole!

"Izbjegavamo da pričamo o transferima koji nisu gotovi jer ne želimo da dovedemo Zvezdu u nezavidan položaj, ali sve što smo htjeli ide svojim putem. Mislim da ćemo biti mnogo brži, mnogo jači, mnogo mlađi, sa mnogo više energije nego što smo bili. Na dobrom ste putu sa pitanjima, privodimo kraju te pozicije, na putu smo da to završimo. Sve što ste pisali ovih dana bilo je tačno. Znate vrlo dobro da smo već potpisali Marka Stamenića, zadnjeg veznog iz Kopenhagena koji je već igrao Ligu šampiona i ima srpski pasoš. Potpisali smo kapitena Slavije iz Praga Pitera Olajinku, već smo juče do pola potpisali sa golmanom, jednim zadnjim veznim i dvojicom špiceva, ali ne bih govorio o njihovim imenima dok i zvanična promocija ne bude", otkrio je Zvezdan Terzić.

Iako je generalni direktor želio da bude tajanstven, očigledno je riječ o čuvaru mreže Omriju Glazeru, defanzivnom veznom Edmundu Adu i napadačima Žan Filipu Krasou i Emanuelu Late Latu. Pogledajte detalje sa treninga:

Novajlija u prvom timu Crvene zvezde je i mladi Jovan Šljivić, najperspektivniji igrač kojeg klub ima u ovom trenutku. On je nakon nesuglasica i razvoja u Grafičaru odlučio da produži saradnju sa crveno-bijelima, pa će pokušati da se nametne Baraku Baharu, ali i Zvezdanu Terziću koji ima mnogo očekivanja.

"Najveće pojačanje za Crvenu zvezdu očekujem da bude mali Jovan Šljivić koji je jutros potpisao ugovor poslije određenih nesporazuma koje smo imali proteklih nekoliko mjeseci na relaciji oko potpisivanja novog ugovora. Na zadovoljstvo svih smo potpisali ugovor i ja mnogo očekujem od Jovana Šljivića jer to je najtalentovanije dijete u omladinskoj školi. Očekujem da se ustali, bude u prvih 13-14 igrača Crvene zvezde, mislim da će javnost biti iznenađenja mogućnostima tog igrača", rekao je Terzić i zatim progovorio o pozajmicama:

"Imamo 12 ili 13 igrača iz omladinske škole koji su se kalili kroz Grafičar, pozajmice, možda ih mi ne vidimo dobrim očima, možda će Barak Bahar da vidi drugačije i da drugačije vrednuje ono što oni prikažu kroz prijateljske utakmice."

Generalni direktor crveno-bijelih istakao je da potpisivanje ugovora sa igračima koje je klub želio ide svojim tokom, a da "onih drugih" nije bilo. Po njegovim riječima, Crvena zvezda dovodi koga god želi, a izuzetak je jedino Petar Ratkov kojeg bi klub morao da sačeka u Ligi šampiona.

"Ne postoji takav igrač! Crvena zvezda dovede sve što želi! Razmišljali smo o Ratkovu, htjeli smo da ga dovedemo. Mi smo htjeli da ga dovedemo kao rezervnu opciju. Igrati sa Ratkovom Ligu šampiona... Radi se o talentovanom igraču, spremili smo 2.000.000 evra TSC-u, da ga dovedemo i da ga čekamo. Došli smo na nivo da možemo rezervu da platimo 2.000.000 evra i da se onda on polako privikava na visoke standarde Crvene zvezde. On će sigurno biti jednog dana veliki igrač, ali morali bismo da ga čekamo. To je problem naš, što drugi klubovi mogu da forsiraju mlade igrače, a mi uvijek imamo imperativ pobjede. Iskren da budem Crvena zvezda je toliko odmakla da niko ne može da nam parira ni u jednom smislu. Možda nije sportski, ali tako je", zaključio je Terzić, koji je otkrio i da će Zvezda do decembra odlučivati o statusu Aleksa Viga.