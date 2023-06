RONALDO DOBIO 10 MILIONA LAJKOVA, A ONDA SU POGLEDALI U PRSTE! Portugalac lakira nokte na nogama, a evo i zašto

Mnogima je promakla informacija da Kristijano Ronaldo lakira nokte.

Izvor: Instagram/Cristiano Ronaldo

Bez obzira što je Kristijano Ronaldo "pobejgao" daleko od najboljeg fudbala na svijetu - i dalje privlači pažnju šta god da uradi, pa tako izazove veliku pažnju i naizgled običnom objavom na Instagramu. Ronaldo je objavio fotografiju sa godišnjeg odmora i za 17 sati je prikupio skoro 10 miliona lajkova, a mnogi na prvi pogled nisu primijetili ništa neobično, međutim kada su se zagledali, jedan detalj je zaintrigirao...

Nije ništa neobično u tome što Ronaldo pokazuje "isklesane mišiće" stomaka, niti što pozira samo u kupaćim gaćama, nego što su mu nokti na nogama lakirani u crno. Oni koji malo češće prate Ronalda znaju da ovo nije ništa novo kada je on u pitanju, pošto je ovo već ko zna fotografija na kojoj se vidi da nosi lak.

Zašto je to tako? Njemački "Bild" tvrdi da imaju jasan odgovor na ovo pitanje koji je mučio navijač Kristijana Ronalda, prije svih one u Saudijskoj Arabiji u kojoj igra: "Mnogi poznati sportisti rade to, stavljaju lak kako bi se zaštitili od bakterija i gljivica, posebno ako provode sate i sate u znojavim patikama. Radio je to i Majk Tajson", navodi se u tekstu njemačkog tabloida i podsjeća da Ronaldo nije usamljen u ovome, ali je jedan od rijetkih koji to javno pokazuje.

Podsjetimo, iza Kristijana Ronalda je najteža sezona u karijeri pošto je dobio otkaz u Mančester junajtedu, a zatim je potpisao bogati ugovor sa Al Nasrom za koji je postigao 14 golova, ali nije osvojio nijedan trofej. Pogledajte kako uživa na odmoru: