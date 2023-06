Borac predstavio novog štopera! Iz kluba poručuju: Željan dokazivanja, sa jakim karakterom - takvog igrača smo tražili!

Maks Juraj Čelić zadužio je crveno-plavu opremu.

Izvor: FK Borac

Maks Juraj Čelić, štoper rođen 19996. godine u Zagrebu, potpisao je dvogodišnji ugovor sa Borcem.

Bivši junior Duizburga proteklih šest mjeseci proveo je u timu Beroe iz Stare Zagore, upisavši deset nastupa u najjačem bugarskom fudbalskom rangu, a internacionalnu karijeru gradio je još u ukrajinskom Lavovu i italijanskoj Mesini.

"Srećan sam što sam došao u Borac. Nisam imao dilemu nakon što su mi čelni ljudi kluba predstavili projekat i ambiicije u narednoj sezoni. Znam da ćemo se boriti za titulu i nadam se da će saradnja biti uspješna. Upoznat sam sa kvalitetom Premijer lige i očekujem veoma zanimljivu sezonu", istakao je novi Borčev defanzivac prilikom predstavljanja.

Čelić je odmah po potpisivanju ugovora krenuo put Zlatibora, gdje se se pridružiti novim saigračima na pripremama.

"Raduje me što je Maks Juraj Čelić stigao u naše redove i od njega očekujem da dodatno pojača konkurenciju u našoj odbrambenoj liniji. To je profil igrača koji smo tražili. Željan dokazivanja i sa jakom borbenom crtom karaktera. Takvi igrači su nam potrebni za identitet ekipe koji pravimo, a to je da se svaki igrač, u svakom trenutku, bori za grb našeg klub. Njegovim dolaskom ne stavljamo tačku na prelazni rok. Pregovaramo sa još nekoliko igrača koji bi trebali da nam donesu kvalitet više", istakao je prvi čovjek banjalučkog premijerligaša Milan Tegeltija.

(mondo.ba)