Taj čovjek je za mene završio u Partizanu! Lola žestoko po desetki crno-bijelih, stigao i odgovor!

Nekadašnji igrač Partizana žestoko kritikovao bivšeg saigrača, a on mu odgovorio.

Izvor: MN PRESS

Bivši vezista Partizana Milan Lola Smiljanić rekao je "Sportskom žurnalu" da je zabrinut za crno-bijele dok posmatra kakvi igrači stižu u tim Igora Duljaja, a uz to je javno kritikovao lidera tima Bibrasa Natha zbog nedavne izjave. Izraelac je rekao da crno-bijeli imaju "manje od jedan odsto šansi da budu šampioni" i Smiljaniću je to veoma zasmetalo.

"Zaboljelo me je kad sam to pročitao, jedna od većih gluposti koju je neko rekao... Tako da komentariše prije sezone, kad se ne zna ni raspored?! Da li to Natho to priča zbog 'ovih', 'onih' stvari... ne interesuje me! On kao, da kažemo, glavni igrač, iako po meni nije... ne smije tako. Da sam pomoćni, prvi trener, sigurno bih mu skrenuo pažnju, imam pravo, odrastao sam u tom klubu", rekao je Smiljanić o bivšem saigraču.

Na konstataciju da mnogi misle da je Izraelac samo realan, Smiljanić je dodao: "Ne kažem, s neke strane, da nije, ali da sam igrač Partizana izginuo bih, a on to već nagovještava...iako će probati, ne kažem da je loš, bio bih lud... Taj čovjek zbog te izjave i ono što pruža - za mene je završio u Partizanu!", rekao je on.

Natho mu je potom odgovorio na Instagramu, iako nije javno pominjao Smiljanićevo ime. "Kroz čitavu karijeru ignorisao sam 'buku u pozadini' i bio sam vjeran sebi. Nastaviću to da radim i ostaću posvećen kao i uvijek", rekao je Natho.

Lola Smiljanić završio je prošlog mjeseca karijeru noseći dres OFK Beograda, sa kojim je na oproštaju izborio plasman u Prvu ligu Srbije, a onda postao trener i sada je član stručnog štaba "romantičara". Sa Stare Karaburme on aktivno prati šta se događa u Humskoj i strepi za sezonu koja počinje krajem jula. "Strahujem! Kakvi se igrači dovode, profili... ne vidim bolje dane, pričam iz trenerskog ugla. Može neko da kaže: nije više u Partizanu i ne želi dobro... Mom Partizanu želim uvijek titulu i Evropu, ono što sam ja ostvarivao kao igrač. Ne vidim to sad u ovom momentu... Sad, dao bih šansu mladima!", dodao je Smiljanić.

Partizan će 24. jula saznati ime protivnika u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, u kojem će zaigrati od 10. avgusta, a prije toga će krajem jula zaigrati u domaćem prvenstvu.