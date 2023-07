Varešanović nakon poraza Sarajeva: Hvala divnoj publici, sva odgovornost je na meni

Trener Sarajeva govorio za medije nakon ispadanja Bordo tima iz evropskih takmičenja već u prvom pretkolu

Izvor: Anadolija/Samir Jordamović

Sarajevo je nakon penala eliminisano od Torpedo Kutaisija u prvom pretkolu Konferencijske lige, a nakon utakmice je održana konferencija za medije, na kojoj se javnosti obratio trener Sarajeva Mirza Varešanović.

Na početku je uputio zahvalnost publici.

"Hvala ovoj divnoj publici, nikad ovakva posjeta nije bila u nekom drugom pretkolu. Nažalost, nismo uspjeli da se plasiramo dalje. Kao da smo bježali od igre u drugom poluvremenu, nismo je mogli kontrolisati i doći do igre koja nas je krasila tokom priprema. Ne znam je li to neki strah od pobjede, sedam-osam minuta do kraja utakmice Balta i Aničić traže izmjene, i onda primimo gol u 90. minuti iz prekida. Bili smo bolji u produžecima, nismo iskoristili stopostotnu priliku preko Francisa. Penali su lutrija. Ovu noć nismo imali sreće, a imali smo dobre prilike. Razočaran sam, svi su, mislim da smo pokazali da imamo kvalitet i znamo igrati. Nismo imali sportske sreće, nemam šta zamjeriti igračima, oni su dali sve od sebe. Nije se to na kraju desilo", rekao je Varešanović,a prenosi Sport1.

Objasnio je i da na sebe preuzima odgovornost.

"Voljni momenat je bio dobar, a nismo ni čuvali vodstvo. Bježali smo od igre, kao da se bojimo greške, je li to pritisak zbog ovakve posjete, ne znam. Cijeli život sam tu i ne pamtim ovakvu posjetu u prvom pretkolu. Hvala publici, a odgovornost za ovaj poraz je moja i ja je preuzimam", zaključio je Varešanović.