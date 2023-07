Mirza Varešanović pred sutrašnji meč: "Nemamo alibi, pred nama je 90 minuta da pokažemo šta znamo!"

Trener Sarajeva govorio je za medije uoči sutrašnjeg duela protiv Torpeda na stadionu Koševo.

Izvor: Anadolija/Samir Jordamović

Fudbaleri Sarajeva sutra od 21 čas igraju revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv ekipe Torpeda iz Kutaisija. U prvom meču, igranom u drugom po veličini gradu u Gruziji, rezultat je nakon 90 minuta glasio 2:2.

Večeras je održana konferencija za medije uoči ovog revanša. Trener Sarajeva, Mirza Varešanović očekuje neizvjesnu utakmicu protiv kako on kaže "jakog dobrog i iskusnog protivnika".

"Sigurno da nas čeka neizvjesna utakmica sa jako dobrim i iskusnim protivnikom, sa dobrom organizacijom igre i dobrim igračima. Mislim da smo mi i pored toga uz malo sportske sreće mogli riješiti utakmicu u prvih 35 minuta. Nismo to uspjeli, ali nadam se da ćemo to sutra uraditi", rekao je Varešanović.

Varešanović je dodao kako ne planira taktizirati sutra.

"U prvom meču nismo taktizirali i ne vidim razloga da to sutra radimo. Izašli smo visoko na zadnju liniju protivnika i to nam dalo rezultata. Mislim da je to recept, a da li ćemo sutra početi tako vidjećemo."

Za kraj Varešanović je poručio kako njegova ekipa nema alibi te da je pred njima 90 minuta da pokažu šta znaju.

"Imamo snage, znanja i dobro smo radili", jasan je bio Varešanović.