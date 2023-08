Strijelac PRVOG evropskog gola za Borac vjeruje: Austrija može PASTI, neka se igrači bore - kako kaže i ime kluba!

Miloš Cetina optimista je pred revanš okršaj sa Bečlijama, zakazan za četvrtak uveče na Gradskom stadionu.

Fudbaleri Borca će u četvrtak uveče (20.30 časova) na Gradskom stadionu pokušati da na pleća obore bečku Austriju i plasiraju se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

Prvi meč, igran prije šest dana u Beču, završen je minimalnom pobjedom Austrijanaca (1:0), koji u Banjaluku dolaze bez prve zvijezde tima i udarne igle Harisa Tabakovića, koji je odlučio da razduži ljubičastu opremu i potpiše trogodišnji ugovor sa Hertom.

Uz njegov odlazak iz kluba, ali i krcate tribine Gradskog stadiona, Borac ima lijepu priliku da prvi put nakon 1975. godine eliminiše jednog evropskog rivala u dvomeču.

A upravo te 1975. godine, jedan od nosilaca igre bio je stameni defanzivac Miloš Cetina, inače strijelac prvog gola za Borac na evropskoj sceni ikad!

U prvom kolu Kupa pobjednika kupova, tadašnja generacija crveno-plavih se lako obračunala sa luksemburškim Rimelanžom (9:0, 1:5), a prvi od devet pogodaka bio je djelo upravo Cetine, koji danas živi u Subotici.

"Uh, iskreno ne sjećam se tog gola. Prošlo je zaista puno vremena. Često sam kao half odlazio naprijed kod prekida, vjerovatno sam ga tako postigao. Bili smo puno bolji od njih i već se tada vidjela razlika u klasi. Nismo popuštali nijednog momenta. Dobili smo taj meč ubjedljivo, a zatim slavili i u revanšu", rekao je danas 73-godišnji Cetina za Glas Srpske.

Nakon trijumfa nad Rimelanžom, uslijedio je dvomeč sa belgijskim Anderlehtom, kasnijim osvajačem takmičenja. Prvi meč, igran u Belgiji, završen je pobjedom domaćih rezultatom 3:0, dok je na banjalučkom Gradskom stadionu bilo 1:0 za crveno-plave, uz mnoštvo neiskorištenih prilika za ubjedljivije vođstvo, a možda i eventualnu senzaciju...

"Oni su pred prvi meč odlučili da igraju na manjem stadionu. Imali su veliki stadion, ali su vidjeli po broju ulaznica da bi bio poluprazan pa su odlučili da igraju na manjem, kojem je kapacitet bio 30.000 i on je bio krcat. Na stadionu je bila muzika, sve je treštalo, malo smo iskreno bili pod utiskom atmosfere i oni su na kraju slavili ubjedljivo. Mi smo tad promijenili i trenera koji se tek upoznavao sa ekipom, tako da sam ja igrao na liberu. Nisam igrao u revanšu, a pravo je čudo da smo slavili samo sa 1:0. Baš smo se ispromašivali, a oni su tada bili sjajna ekipa, puno vrhunskih pojedinaca."

A majstora i vrhunskih pojedinaca nije manjkalo ni u Borcu, jedan od glavnih asova tog vremena bio je legendarni Abid Kovačević.

"Meni je iskreno žao što Abid nije ranije napustio Borac i to samo zbog njega, jer smatram da bi napravio još bolju karijeru i postao bi, po mom mišljenju, sigurno reprezentativac Jugoslavije. Šurjak je u to vrijeme imao svoj čuveni korak, brzinu, ali po svemu drugom mislim da je moj saigrač bio bolji. Bio je tehnički superiorniji, sve je znao da radi za tim. Šteta za njega zaista. Ali opet on je toliko volio Banjaluku i bilo mu je teško otići. Bio je legenda u gradu, ljudi su ga voljeli i on je to znao da cijeni i zatim mu je bilo teško napustiti Borac."

Cetina vjeruje da sadašnja ekipa Borca ima znanje i kvalitet da eliminiše Austriju i nađe se u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

"Neka igraju samo hrabro. Ako su navijači kao u naše vrijeme, onda će imati sjajnu podršku i samo neka se bore kako i kaže ime kluba i onda sam uvjeren da će proći rivala. Vjerujem da će proći u naredno kolo", zaključio je Cetina razgovor za banjalučki list.

