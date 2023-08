Nisu im dali da jedu, jedan dečko je pred sepsom! Oglasila se majka Hrvata uhapšenog u Grčkoj

Majka jednog od huligana iz Hrvatske koji su učestvovali u tuči u Atini, otkrila je u kom su stanju uhapšeni članovi grupe "Bad Blu Bojsa".

Izvor: Profimedia/CROPIX/Ronald Gorsic

Nekoliko narednih sedmica biće ključni za istragu grčke policije, koja će detaljno ispitati navijače o noći kada su navijači Dinamo Zagreba napali navijače AEK-a ispred stadiona u Atini. Tom prilikomje usmrćen Mihalis Kacuris, navijač AEK-a i prema poslednjim informacijama iz Grčke, zvanično je pet osumnjičenih za krvavi pir. Među osumnjičenima navodno su Hrvat, Albanac i tri Grka, piše grčki Newsit, zato što su kod Hrvata i Albanca u trenutku hapšenja nađeni noževi na kojima je bilo krvi.

Dok je uhapšeno više od 90 navijača iz Zagreba, kod sedmorice "Bed Blu Bojsa" otkrivene su ubodne rane po cijelom tijelu, a jedan je smešten u bolnicu gdje je pod budnim okom grčke policije. Za hrvatski Index.hr oglasila se majka navijača koji je priveden odmah poslije tuče u Atini. Ona se danas čula sa sinom koji je uspio da dobije majku iz govornice iz pritvora. Sin joj se požalio kako su uslovi u pritvoru "užasni", kao i ponašanje grčkih nadležnih organa:

"To su djeca, klinci od 18, 19 godina. Najviše 20. Nisu im davali da jedu, dobili su samo malo vode. To mi je rečeno. S djetetom sam kontaktirala dok mu nisu uzeli telefon. Tada je bila situacija takva da je sedmoro povrijeđenih bilo u zatvoru, jedan dečko je pred sepsom. To su navodno lakše rane, ali su nezbrinute. Kad smo se čuli danas, rekao mi je da su saslušanja u toku, da je sad malo bolje otkako se uključila u priču hrvatska država. Dobili su odjeću i čarape od Grka, navodno i ljekarsku pomoć. Ali i dalje su u velikom strahu, ne znaju šta će biti oko svega. Niko iz Hrvatske države se nije pobrinuo za hrvatske građane prva četiri dana. Ne ulazim u to šta su navijači uradili. To su mlade budale, klinci a ne muškarci, ali hrvatska država se treba brinuti za građane", rekla je majka uhapšenog dečka.