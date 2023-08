Momak iz Brčkog obrukao Partizan u Evropi, a kao dječak maštao o golu protiv crno-bijelih!

Na gostovanju u Azerbejdžanu obrukao se Partizan, a zablistao Bojan Letić.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana neprijatno su iznenadili porazom od Sabaha (2:0) u prvom meču trećeg kola kvalifikacija. Crno-bijeli su, nakon odbranjenog penala, kapitulirali dva puta za četiri minuta. Prvi pogodak na tom meču postigao je Bojan Letić, vjerovatno i najbolji pojedinac na susretu u Azerbejdžanu.

Momak rođen u Brčkom je u razgovoru za azerbejdžanske medije pričao o veoma važnom pogotku koji je postigao. Letić je nedavno postigao gol na gostovanju RFS-u u Letoniji, što je za njegov tim bio prvi pogodak na međunarodnim utakmicama. Ipak, onaj protiv Partizana daleko mu je važniji jer već godinama želi da ga postigne!

"Postao sam strijelac prvog Sabahovog gola u Evropi i tako sam se upisao u klupsku istoriju. Lijep je osjećaj. A, što se tiče pogotka protiv Partizana, to je bio moj dječački san", rekao je Letić i zatim prokomentarisao crno-bijele: "Vidio sam to, ali to je razumljivo, jer je naš protivnik dobro poznat klub sa dugom istorijom i velikim evropskim iskustvom. Izašli smo na teren da se borimo bez obzira na sve i uspeli smo da pobijedimo. Igrali smo kao tim, odradili smo sve kako smo planirali, ispratili zahtjeve trenera i rezultat je stigao kao nagrada."

Prvi gol na meču. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Bojan Letić je kao fudbaler Radničkog iz Niša imao priliku da igra u Srbiji, pa zna šta saigrače i njega čeka kada stignu u Humsku. Svjestan je da u četvrtak neće biti lako da eliminišu Partizan!

"Neće biti lako u revanšu, iako imamo dva gola prednosti. Ništa nismo još završili. Bitno je da u drugoj utakmici igramo maksimalno motivisano, koncentrisano i da budemo kao u prvom susretu. Nije vrijeme da sanjamo o plasmanu u grupnu fazu, prvi naredni cilj je da prođemo dalje u Beogradu, pa da idemo korak po korak", rekao je fudbaler koji je "načeo" crno-bijele u prvom meču.