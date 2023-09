KOŠARKAŠI, ODBOJKAŠICE, NOVAK, IVANA... E, sad je red na nas - fudbalere! Moćna poruka Piksija i Tadića

14 : 26

I Piksi ima poruku za Tadića!

"Tadić ne treba da se bavi brojevima, to je za druge... Važno je da svakim mečom ulazi sa istim žarom, bez obzira koliko ima nastupa za reprezentaciju. To je definitivno statistika koja može da imponuje njemu i njegovoj porodici, što je potvrda kvaliteta i njegovih majstorija i svega što je pokazao. Trpeti nekoga sto puta u istom dresu nije lako, a on je to zaslužio", istakao je selektor Piksi.

"Ja sam imao priliku da dobijam poklone povodom jubileja, u svakom slučaju je to lep gest. Šta smo dobijali u Japanu? Dres u ramu, još negde stoji u zidu. Tako da pretpostavljam da će i Tadić imati takvu privilegiju. Ne verujem da će da dobije ček ili da mu otvara račun za to, nema potrebe za tim".

"Pre bi on trebalo nama da plati nego mi njemu jer ga trpimo toliko dugo. Šalim se stvarno, ostaje nešto iza tebe i može da bude ponosan što će vrlo brzo sto puta obući nacionalni dres".

Izvor: Arena Sport/Screenshot