DA SAM IGRAČ, OTIŠAO BIH I JA KOD SAUDIJACA! Hoće li Piksi stopama Sergeja i Mitra: "Neću iza leđa da radim FSS!"

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi govorio je o šansama da ode u Saudijsku Arabiju.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković obratio se danas medijima uoči mečeva "orlova" u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo protiv Mađarske (7. septembar) u Beogradu i Litvanije (10. septembar) u Vilnjusu, ali nije pričao samo o ovim temama... Dotakao se raznih stvari poput poziva mladim fudbalerima iz Superlige, statusa Vladana Kovačevića, ali i transfera spskih reprezentativaca koji su tokom ljeta promenili sredine!

Tako se prvo našalio na račun Aleksandra Mitrovića i Sergeja Milinković-Savića koji su otiši u Al Hilal. Piksi je poručio da su mu "napravili problem" jer sada mora da gleda i ligu Saudijske Arabije, dodavši da mu se sviđa što su prihvatili ove ponude i da bi i sam krenuo njihovim stopama da je još igrač.

"Ne bih da se miješam u to, drago mi je što su otišli. Da sam i ja igrač, isto bih išao tim putem, ali šteta ne igram više", kazao je s osmijehom na licu Piksi i kazao da se za reprezentaciju Srbije ne brine: "Jedna stvar mora da bude jasna, u svakom slučaju kada izađete na teren morate da trčite, da se borite i da opravdate očekivanja za šta ste plaćeni. Pošto se radi o ozbiljnim momcima, ne vjerujem da će da propuste šansu i igraju sa manjim intenzitetom. Samo će se dokazivati više i više".

S obzirom na to da je Piksi u nekoliko navrata nahvalio investicije u Saudijskoj Arabiji, logično se postavljalo i pitanje da li bi sam bio zainteresovan da kao trener preuzme neki od njihovih klubova.

"Pored nekih ponuda koje sam imao, u startu sam bio vrlo kategoričan i rekao sam da ne želim da pregovaram i razgovaram jer sam pod ugovorom sa FSS. Kroz svoju karijeru to znam i te kako da poštujem, pa ne dolazi u obzir nešto da radim iza leđa FSS za nešto što će vjerovatno doći. To je neminovno", poručio je selektor Srbije.

"Neki dan sam gledao het-trik Mitrovića protiv Al Itihada, onaj prvi gol se graniči sa fudbalskim umijećem... U mom stilu? Tu je negdje. Sama atmosfera, publika, teren, negde to moramo da gledamo s poštovanjem iako to nije liga na nivou ovih najboljih u Evropi, ali su na dobrom putu da napreduju, jesu. Vrlo interesantno tržište, ogroman novac, a vidim da tamo daju igrači daju maksimum. Drago mi je što u takvom šampionatu imamo dvojicu", zaključio je on.

