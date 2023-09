Zlatko Dalić na konferenciji za medije govorio je o svojoj ekipi i pobjedi protiv Letonije.

Izvor: Profimedia

Hrvatski selektor Zlatko Dalić nakon trijumfa njegove ekipe protiv reprezentacije Letonije (5:0) u petom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo odgovarao je na pitanje novinara. Dva gola postigao je Bruno Petković, a po jedan Luka Ivanušec, Andrej Kramarić i Mario Pašalić, ali je novinare najviše zanimao Joško Gvardiol.

Dalića se naljutilo upravo pitanje novinara o novom fudbaleru Mančester sitija, koji je na poluvremenu izašao iz igre, kada je Hrvatska već kontrolisala utakmicu, a umjesto njega na teren je došao Domagoj Vida. Novinar je postavio pitanje Daliću da li je to bila taktika ili je neko iz ekipe Mančester sitija sugerisao selektoru da odmori novu zvijezdu Premijer lige. Zlatko je oštro odgovorio:

"Potcjenjujete me tim pitanjem. Da me neko iz Sitija zove da odmorim igrače? Svašta", odgovorio je Dalić. Međutim, novinar je nastavio istim tempom pa je u svoju odbranu rekao da to mnogi veliki klubovi rade. Zlatko je bez pardona rekao "Mi smo još veći. Mi smo velika ekipa. Ne znam što bih vam na to rekao. Nemojte da se ljutite. Znate moj karakter, rad. Da mene neko zove... Nije bilo potrebe da ga forsiramo, igrao je šest utakmica za Siti. Modrića i Brozovića smo takođe htjeli malo da odmorimo", rekao je Dalić.

Vidi opis MI SMO VEĆI OD MANČESTER SITIJA! Selektor Hrvatske pobjesnio na konferenciji: "Da me neko zove? Svašta!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/ Evrim Aydin / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Profimedia/ Evrim Aydin / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Anadolia/Salih Zeki Fazlıoğlu Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Anadolia/Salih Zeki Fazlıoğlu Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Anadolia/Salih Zeki Fazlıoğlu Br. slika: 8 8 / 8

Osvrnuo se selektor hrvatske reprezentacije i na duel druge dvije ekipe D grupe kvalifikacija, pa je prokomentarisao da je očekivao pobjedu Turske. "Očekivao sam pobjedu Turske, ali Jermenija pokazuje kvalitet, jako je opasna. To je za nas dobar rezultat. Pokazuje da ne smijemo da potcijenimo protivnika", zaključio je selektor Dalić.

U ponedjeljak, 11. septembra, Hrvati se sastaju sa Jermenijom u Jerevanu.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!