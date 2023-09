LAGAO DALIĆA DA IMA LEUKEMIJU, DA BI KUPIO GOLFA: Isplivali detalji prevare u Hrvatskoj, pokrenuta istraga

Hrvatski selektor Zlatko Dalić jedan je od onih koji su prevareni iako su samo htjeli da učine dobro djelo.

Izvor: Profimedia

U Hrvatskoj je podignta tužba protiv Roberta Mataline i njegove djevojke Doris Gregorine (22), pošto se sumnjiče da su uzeli novac tako što su lagali o Robertovoj bolesti. Slučaj je iz 2018. godine, kada je Doris pokrenula humanitarnu akciju za prikuplajnje novčanih sredstava za svog bolesnog dečka. Jedan mnogih prevarenih građana je i Zlatko Dalić.

Navodno Matalin bolovao od leukemije i trebalo mu je 100.000 evra za liječenje, ali se kasnije ispostavilo on uopšte nije bolestan, već da su novac zloupotrijebili za privatne svrhe. Doris je navodila da im je ova količina novca neophodna zbog presađivanja koštane srže, ali to nije dokazano.

Mnoge osobe su nasjele na priču, a među njima je i selektor Hrvatske, Zlatko Dalić, kao i fudbaler Vedran Ćorluka. Trener je htio da pomogne Robertu, a kasnije se cijeli slučaj razotkrio. Svjestan je Dalić da je prevaren kao i mnogi drugi, a istraga je pokazala da su prevaranti ukupno skupili oko 31.000 evra, a potom kupili automobil Golfa sedmicu.

Potvrdio je to službenik u opštini Dubravica, u kom mestu živi ovaj par. On ih je na benzinskoj pumpi zatekao s tim automobilom i zaključio: “Pa oni nigdje ne rade, to su sigurno kupili od novca iz humanitarne pomoći.” Tako je počelo klupko da se odmotava. Protiv Roberta i Doris podignuta je ovih dana tužba, a par se tokom istrage branio ćutanjem. Ako se dokaže krivica, oni će morati da vrate sav novac koji su dobili iz humanitarne pomoći. Ukupno je oko 1.000 ljudi učestvovalo u skupljanju pomoći i ukoliko se utvrdi krivica ovog para moći će da se nadaju povratu sredstava.