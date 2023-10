OVO STVARNO MORATE VIDJETI! Navijači Salernitane obožavaju "Pink Floyd" - fantastičan šou na Sardiniji (VIDEO)

Pristalice Salernitane napravile su fantastičnu predstavu uoči utakmice protiv Intera koju su posvetile čuvenom engleskom rok bendu "Pink Floyd".

Izvor: Twitter

Na stadionu "Areki" u subotu je viđen fantastičan šou na tribini navijača Salernitane, koji su napravile veliki omaž jednom od najuticajnijih rok bendova u istoriji muzike - Pink Floyd.

Naime, kompletnu tribinu su prekrili slikom koja predstavlja naslovnicu albuma Zid (The Wall) uz puštenu istoimenu pjesmu sa razglasa.

Takođe, na reportoaru su se našli i drugi veliki hitovi "flojdovaca" uz prigodne transparente preko cijele tribine poput "The dark side of the Moon" ili "Shine on you crazy diamond".

Pogledajte...

La competizione per la coreografia della stagione ha già un serissimo candidato alla vittoria finale, dopo un mese dall'inizio.



L'Arechi di Salerno è difficilmente battibile.#Salernitanapic.twitter.com/uTTbZS7Gsw — Matteo Vismara (@TeoVisma)October 1, 2023

Inače, meč sedmog kola italijanske Serije A okončan je ubjedljivom pobjedom milanskog tima rezultatom 0:4, a sva četiri pogotka za "neroazure" postigao je Argentinac Lautaro Martinez.