Borac u Gabeli traži OSMU uzastopnu pobjedu: "Da napravimo dobar uvod u derbije koji slijede!"

Crveno-plavi će u nedjelju gostovati GOŠK-u, protiv kojeg žele da nastave pobjednički niz.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Posljednji premijerligaški meč prije odlaska na oktobarsku reprezentativnu pauzu fudbaleri Borca odigraće u nedjelju, 8. oktobra, u Gabeli protiv GOŠK-a.

Crveno-plavi su u proteklih sedam premijerligaških mečeva upisali isto toliko pobjeda, a cilj je svakako da se trijumfalni niz nastavi i na stadionu "Perica-Pero Pavlović", drugog dana vikenda od 15.00 časova.

"Zalaganje je na visokom nivou, ekipa se dobro osjeća, svaki igrač koji uđe pruži svoj doprinos i rezultat dođe sam po sebi. Svaka utakmica je teška, pa i ova protiv GOŠK-a koja nam dolazi. Moramo da damo svoj maksimum i ostvarimo što bolji rezultat kako bismo u pobjedničkom raspoloženju dočekali reprezentativnu pauzu i odmorili se za sve izazove koji nam nakon toga slijede. GOŠK je ušao tek u Premijer ligu BiH, ostvarili su nekoliko dobrih rezultata. Svaka ekipa pa i oni daje svoj maksimum, a što se tiče nas, treba da izađemo kao u prošlim utakmicama i damo svoje najbolje u ovom trenutku", istakao je krilni napadač crveno-plavih Damir Hrelja pred ovaj meč.

Vezista Jovan Nišić, koji je u Borac stigao iz francuskog drugoligaša Poa, propustio je veći dio prošle sezone. Na startu nove, upisao je samo pet minuta u dresu ovog kluba, sa kojim se na kraju rastao i dogovorio saradnju sa Velikanom iz Platonove.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

"Presrećan sam što sam nakon dužeg vremena neigranja ponovo na terenu. Uželio sam se fudbala, pogotovo pobjeda. U toj prvoj utakmica, protiv Širokog Brijega na teškom gostovanju, mislim da smo izgledali odlično, kao prava ekipa svh 90 minuta. Mislim da nas nisu ugrozili ni u jednom momentu, a na to se nadovezala i domaća pobjeda protiv Veleža, tako da ne bih mogao da poželim bolji početak u Borcu. Htio bih da izrazim veliku zahvalnost i saigračima i stručnom štabu, ali i svim ljudima u klubu i oko kluba jer se za ovo kratko vrijeme osjećam kao kod kuće. Nadam se da ćemo u nedjelju da nastavimo sa pobjedama i da ćemo nastaviti ka ostvarenju cilja koji je pred nas postavljen. Naše ambicije treba da budu takve da u svakoj utakmici idemo na pobjedu. Naš cilj je da upišemo tri boda u Gabeli, znamo da neće biti lako, ali nijedna utakmica nigdje nije laka, pogotovo ako se ne uđe kako treba. Imamo kvalitet i mislim da uz pravi pristup i neke taktičke zamisli koje ćemo htjeti da sprovedemo protiv njih možemo da stignemo do sva tri boda. To bi bio lijep uvod u pauzu i derbije koji nam nakon toga slijede. Kada si prvi, svi protiv tebe žele da pruže 300 posto, ali na nama je da taj pritisak iznesemo i da tu ostanemo do kraja", istakao je Nišić, napomenuvši da mu još malo nedostaje da stigne do prave forme.

"To dolazi kroz odigravanje takmičarskih utakmica. Imao sam možda i previše treninga u nekom prethodnom periodu. Zadovoljan sam, veoma sam blizu, ali mislim da mogu još mnogo da ponudim ekipi", zaključio je vezista koji je prošao kompletnu omladinsku školu beogradskog Partizana.

PREMIJER LIGA BiH – 10. kolo

Petak:

Velež – Posušje (18.00)

Subota:

Zvijezda 09 – Tuzla siti (15.00)

Nedjelja:

GOŠK – Borac (15.00)

Široki Brijeg – Igman (18.00)

Sarajevo – Željezničar (20.30)

Ponedjeljak:

Zrinjski – Sloga Meridian (18.00)







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)