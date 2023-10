Piksi kakvog niste čuli: "To te june neće mune! Najbolje da me Bugari sapletu... Pa neće moći!"

Autor Dragan Šutvić

0 : 22 Odlazi! "Nije lepo kad izgubite tako visokim rezultatom ali izgleda da je ta Engleska mnogo jaka. Pa dođe Urkajina da ih tuče. Neke stvari će morati da se promene, ali neću da se mešam. To je stvar za ljude koji donose odluke i imaju odgovornost. Da li tu ima igrača za A tim? Ima nekih koji treba da budu ovde", rekao je Piksi i vratio se na meč protiv Crne Gore: "Mi uvek imamo tendenciju da igramo dobar fudbal, sa što manje dodira, da kreiramo šanse... Ispred vas je ekipa sa devet igrača u zadnjoj liniji i to nije lako probiti. To su imali i Mađari. Meni je srce puno kad ih sateramo u ćošak. Da li ćeš da pobediš ili izgubiš, to su neke druge stvari. Ako me neko uveri da su oni igrali bolje od nas... A uzeli nam šest bodova! Nije bilo lako ni protiv Crne Gore, navijačke priče su da ćemo nekog dobili 3:0, 4:0. I Crnogorci su muški odigrali danas. Na kraju, došlo je do prevage u kvalitetu. Mi nećemo odustati. Možda Srbija bude drugačija sa drugim selektorom. Dok ja brinem, Srbija će igrati na gol više i pokušavati da igra dobar fudbal. Ja bih da idem. Može da se desi da odem za Majami na jedno deset dana i nemoj da vam padne na pamet da me zovete", zaključio je selektor Stojković!

0 : 17 Satisfakcija! "Znači mi, satisfakcija je jer sam od prvog dana znao šta želim. Tada sam znao da ću vezati dva ciklusa. Prvi cilj je bio da odemo na Svetsko prvenstvo, ostavili smo šampiona Evrope iza nas. A onda drugi cilj Evropsko prvenstvo. U međuvremenu iskrsne ova Liga nacije, pa dobro odigrate i odete u A diviziju, daju van nekoliko miliona evra za to. Pa dođu i kažu ovi što te ne vole da je to bezveze... Odvedeš Srbiju u viši rang, daju ti tri ili četiri miliona evra! Imam satisfakciju. Moje je da ubeđujem ljude u ispravnost mog rada, u moju viziju. Nadam se da će se to tek vrednovati kad ne budem više selektor. A to će sigurno biti tako. Sve ide u dobrom pravcu, a ova pobeda je baš mnogo važna za to", ispričao je sleektor Srbije.

0 : 14 Mogao bi da zaigra! "Mogao bih jedno 15 minuta. Veruj mi da mnogima ne bi bilo dobro. Ali samo 15 minuta", rekao je selektor i pričao o Leskovcu: "Država ulaže fudbal, dobro je. Od Loznice, preko Zaječara, do Leskovca. Dešavaju se lepe stvari. Vraćam se nekako u svoj rodni kraj, raduje me što ću biti u Leskovcu, u predivnom ambijentu. Mislim da će publika uživati, a na nama je da se odužimo pboedom."

0 : 13 Ugovor ističe! "Imam spokojstvo, unutrašni mir. Uradiš sve što ti možeš, jedino da se skinem i da uđem da igram. Ovako... Radim pošteno, imam pošten odnos prema grbu, fudbalskom savezu, igračima. Ne varam, ne igram kladionicu, ne kaljam odnos. Nadaš se da će ti se to vratiti. Tu pronalazim svoj mir. Uradio sam sve što sam mogao sa klupe u Budimpešti, jedino da uđem da igram. U fudbalu moraš da veruješ i da budeš strpljiv. Mi smo verovali da ćemo pobediti, ne znam kad. Opcija da ćemo izgubiti nije postojala u mojoj glavi. To vam govorim iskreno. Tako u mojoj glavi ne postoji opcija da izgubimo od Bugarske. Ne želim da pomislim. Videćemo, možda neće biti potrebno protiv Bugara. Matematički, da kažem da nije, ali ja ovu šansu neću propustiti. Ovo je prva generacija koja će Srbiju odvesti reprezentaciju na Evropsko prvenstvo. Na pragu smo da ispišemo istoriju. Lepu stranicu... Nije bilo priče o produženju ugovora. Kome je do priče? Imaš ove utakmice... Meni ugovor ističe 31. decembra. Možda ćete imati drugog selektora, otkud znam? Ima opcija produženja, ali možda se ne dogovorimo. Da se izljubimo... Verovatno svi treneri imaju opciju da produže kad se kvalifikuju. Ali, gledajte te hotele po Nemačkoj, da rezervišete na vreme!", rekao je Stojković.

0 : 07 Sve je gotovo! "Naravno da su iz taktičkih razloga pravljene promene. U tri dna dve teške i zahtevne utakmice. Da je igrao isti tim... Moguće je, ali bi bilo neozbiljno. Zato sam ja tu da razmišljam i donosim odluke. to je bilo planirano. Drago mi je da su sve izmene koje sam povukao bile dobre. Tajming je bio dobar, vizija kako želite da vidite Srbiju isto i drago mi je da igrači to prihvataju. A nemaju drugi izbor, moraju da prihvataju. Očekivao sam večeras kad smo poveli 1:0 da tako ostane do poluvremena. Ali, desi se ta jedna greška, budete kažnjeni. Podigli smo se kad je bilo najpotrebnije. smatram da je drugi deo meča odigran baš kako treba ekipa da odigra. Taktički, smireno, brzo,... To je dalo rezultat. Primljeni gol je ubrzao izmene, mogao sam da menjam i odmah, ali rekoh ajde da sačekam poluvreme. Fudbal je igra grešaka, onaj ko ih više pravi daje protivniku šansu da ga kazni. Moraću da analiziram. Mitrovićem gol je majstorstvo, osećaj. Kad je on udario, već sam je video u golu. Drugi gol je bio fenomenalan. Treći je bio greška? Pa vama je isto da li je 2:1 ili 3:1. Sergej, Tadić, pa Mitrovićeva egzekucija... Ja Crnoj Gori želim sve najbolje, privatno mi je žao što smo u grupi da igramo jedni protiv drugih, a sa profesionalne strane želim da pobedim ko god je protivnik. Crna Gora ima potencijal, ima dobre igrače i mora da nastavi da radi. Matematički za Crnu Goru još nije gotovo... Pa, za nas jeste! Najbolje da me Bugari sapletu, pa neće moći tako", zaključio je Piksi.

0 : 01 To te june neće mune! "Mi radimo na treninzima, šteta što ne možete da vidite to. Objašnjavamo principe odbrane, ali greške su sastavni deo fudbala i to znate vi isto kao i ja. Ako odigrate nepromišljeno, to je poklon. Dali smo im šansu koju su realizovali. To je sve fudbal, ne bi bilo interesantno da je tako. Kad nešto priča kako su se Mađari taktički bili dobri... Pa dođe kontra i Živković i Mitrović im slože kontru! Pa gde je tu taktika? Fudbal je živa igra! Da je Žile samo odigrao Mitroviću, to je 1:0 za nas. Onda biste pitali mog kolegu kako je to moguće. Srbija je i večeras pokazala karakter, čvrstu veru da će pobediti utakmice. Od sto šansi u Budimpešti da ne uđe ni jedna... E pa, to june neće te mune! Večeras su ušle tri", rekao je selektor Stojković.

23 : 58 Crna Gora bolja? "Ovde je pritisak takav da je rezultat taj koji se računa. Realno, iskreno ću vam reći, mi smo bili u nokdaunu psole Svetskog prvenstva. Možda je nokaut. Trebalo je podići se posle toga. Mislim da smo blizu cilja. Ništa nije lako, ali treba imati viziju. Treba se spremati, treba se žrtvovati na terenu, imate i protivnika koji isto želi, niste vi sami. Ja danas nisam video opasnost od Crne Gore. I u Podgorici je bilo 2:0 za nas, pa kažu da je 80 odsto bila bolja Crna Gora. A znate u kom segmentu? U dafenzivi, jer su se branili", dodao je Stojković.

23 : 56 O timu... "U poluvremenu nije bilo nervoze. Potpuno sam bio svestan svega što se dešava. Napravio sam dvostruku izmenu i rekao sam momcima da ćemo im dati gol. Ja ne sastavljam ekipu prema protivniku. Kakva crna iznenađenja, nema govora... Nisam znao imena igrača, ali sam znao njihovu postavku. I za njih je ova utakmica bila važna i teška. Oni su se trudili, pokušavali nešto... Video sam duge lopte, ali nisam video mnogo opasnosti, sem gola koji je došao iz naše greške. Bilo je pitanje kada ćemo mi postići gol, a tu se priča završila. Zaslužena pobeda, cilj smo u principu ostvarili! sad, posle 3:1 možemo da pričamo do ujutru.. Ma jesmo bre, ostvarili cilj! Nemoj molim te... Do Evropskog prvenstva ima dugo, ko živ, ko mrtav. Neka se slegnu utisci. Nek se ljudi malo raduju, nek proslave večeras. Grupa igrača koja je igrala, a tim nije isti kao u Budimpešti, je moja ideja što se tiče taktičkih stvari. Da li to zadovoljava nekog ili ne, ne znam. Ja donosim odluke, videli ste naša izdanja. Ovi momci zalužuju svaku pohvalu. Ko god je startovao ili ušao u igru pružio je maksimum", rekao je selektor.

23 : 51 Utisci? "Vrlo teška utakmica u psihološkom smislu. Pre tri dana smo ostali praznih džepova, po meni totalno nezasluženo. Došli smo u situaciju da igramo utakmicu i da mnogo mnogo mnogo želimo pobedu. Čestitam momcima na pobedi i pristupu koji mene kao trenera raduje, čvrst karakter, mentalitet,... Mislim da je rezultat na kraju bio takav da ih je nagradio za sve što su pružili. Zasužena pobeda, nema nikakve priče. Srećan sam kao njihov trener, selektor fudbalske reprezentacije Srbije, da smo uradili nešto mnogo dobro za srpski fudbal. I ova pobeda sigurno ide na poklon srpskom narodu i državi jer predugo čekamo da napravimo jedan ovakav rezultat. Ja na poluvremenu nisam čuo zvižduke. Što?, Da li su ljudi nestrpljivi? Moraju da nauče da utakmica traje 90 minuta, a ne 45. Igrači nisu zaslužili nijedan, to više neću da čujem. Igrači se bore, trče, daju sve od sebe", rekao je na početku Dragan Stojković.

23 : 45 Čekamo... Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi obratiće se novinarima nakon što je reprezentaciju doveo na samo bod od plasmana na Evropsko prvenstvo! Podsećamo, Srbija u poslednjem kolu igra protiv Bugarske, koja je pokazala da je najslabiji tim u grupi, ali je protiv "orlova" remizirala u prvom meču.

23 : 36 Šta čeka Crnu Goru? "Hvala na čestitkama i lepim rečima. Ovo je dostojanstven način da se izgubi od izvanrednog protivnika. Mi smo nakon primljenog gola izvršili izmene, krenuli da izjednačimo... Samo je potvrda da sam pogodio sve što sam rekao, da je grupa veoma izjednačena. Bilo je nezadovoljnih kad smo igrali 2:2 u Litvaniji, a oni su pobedili Bugare, igrali nerešeno sa Mađarskom... Mi ćemo se fokusirati na nas, iako imamo problema zbog žutih kartona. Svakako ćemo se boriti za svaki gol i svaki bod, da završimo ove kvalifikacije! Zadovoljan sam kako je ekipa igrala. Nismo valorizovali to, ali smo dobili dva igrača koji će nam mnogo značiti u budućnosti. Sa tim treba biti zadovoljan", zaključio je selektor Crne Gore!

23 : 32 Prvi utisak! "Pre svega čestitam Srbiji na zasluženoj pobedi. Mogu biti zadovoljan kako je naša ekipa delovala, predstvili smo šta smo obećali. Imali smo sjajno poluvreme. Povreda, prvi udarac je bio gol, pa smo krenuli iz hendikepa. Smogli smo snage. Posigli smo gol, ozbiljno zapretili, bili opasniji... Do 70. minuta utakmica je bila živa, ali u tom momentu je već individualni kvalitet koji Srbija ima najveći u grupi, rešio je meč. Izgubili smo poziciju, sistem, postavku i oni su to znali da kazne. Krenuli smo da izjednačimo i oni su to znali da kazne", rekao je Radulović.

23 : 30 Prvo selektor Crne Gore! Novinarima u Beogradu prvo će se obratiti Miodrag Radulović, selektor crnogorskog tima.

23 : 20 Tabela! Ovakvo je trenutno stanje u našoj grupi:



23 :10

Za pobedu! Reprezentativac sa najviše golova u dresu nacionalnog tima Aleksandar Mitrović doneo je Srbiji novu prednost, pogotkom u nastavku meča, nakon fantastične akcije. Ovako je to bilo: Treći gol na meču. Izvor: YouTube/Arena sport TV Tačku na meč u Beogradu stavio je kapiten Dušan Tadić, reprezentativac koji će uskoro oboriti rekord po broju mečeva za seniorsku selekciju Srbije. Pogledajte njegovu majstoriju: Četvrti gol na meču. Izvor: YouTube/Arena sport TV

23 : 05 Majstor je i Joveta! Bivši napadač Partizana ponovo je zablistao u Beogradu, pogodio je za izjednačenje i šok na stadionu! Ovako je to bilo: Stevan Jovetić Izvor: YouTube/TV Arena sport

23 : 00 Mitrova majstorija! Ovako je Srbija stigla do prednosti, već u ranoj fazi meča! Aleksandar Mitrović golčina protiv Crne Gore Izvor: YouTube/Arena sport TV

22 : 55 Pobeda! Reprezentacija Srbije je boljom igrom u drugom delu utakmice savladala Crnu Goru (3:1) i sada je na samo bod od odlaska na Evropsko prvenstvo, prvo posle 2000. godine, kada je na turniru u Belgiji i Holandiji Piksi predvodio nacionalni tim sa kapitenskom trakom oko ruke. Do pobede nad Crnom Gorom Srbija je stigla pogocima dvostrukog strelca Aleksandra Mitrovića i kapitena Dušana Tadića, dok je mrežu iza Vanje Milinković-Savića zatresao Stevan Jovetić.