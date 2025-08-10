Legendarna pjevačica na nastupu sa kišobranom i maramom: U 75. godini ne odustaje od svog ekscentričnog stila

Hrvatica se na jedinstven način borila protiv sunca.

Josipa Lisac i u osmoj deceniji života ostaje vjerna sceni, i dalje nastupa i oduševljava publiku. Nedavno je održala koncert u Solunu, a snimak sa probe ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama.

Pjevačica je na probu kako bi se sačuvala od sunca došla s kišobranom, a preko kišobrana je stavila i maramu kako bi u potpunosti bila sigurna da joj sunca neće naštetiti.

Pogledajte kako Josipa Lisac peva sa kišobranom u ruci:

I dok su se neki nasmijali na ovaj potez pjevačice, bilo je i onih koji smatraju da je ovo odlična ideja.

Voli tišinu i samoću

Josipa Lisac je nedavno pričala o životu i karijeri. Istakla je da uživa u samoći, iako je preko 3 decenije provela sa svojim partnerom Karlom Metikošom, koji je premuo 1991. godine.

"Jako volim tišinu i jako se dobro osjećam u društvu sa samom sobom",rekla je ona.

Tokom dugogodišnje karijere muziku nije stvarala radi nagrada, već dobre pjesme.

"Ništa se nije radilo za nagrade, za priznanja. Jako ih puno imam, ali ona su došla sa vremenom, a radilo se zato što se vjerovalo u to što se stvara, a priznanja su dobro došla i došla su", iskrena je bila pjevačica i dodala da se raduje pozivima na javne događaje, ali posebno onim gdje je očekuju i priznanja.

"Nikada nije bilo laskanje, da nešto napravim da bih dobila nagradu, ali uvek je lijepo kada me se sjete i kada nešto dobijem kao potvrdu za ono što se stvara."

