Bivši selektor "zmajića" preuzeo Borac iz Kozarske Dubice: "Imamo kvalitetne pojedince, ali nemamo tim!"

Slobodan Starčević preuzeo je komandu nad dubičkim Borcem.

Izvor: FENA

Borac iz Kozarske Dubice imenovao je novog trenera – ekipom će ubuduće komandovati Slobodan Starčević.

Nekadašnji kormilar banjalučkog Borca i bivši selektor mlade reprezentacije BiH preuzeo je komandu ad timom sa "Đolova", a sudeći prema rezultatima koje su Dubičani ostvarili u dosadašnjem toku sezone, očekuje ga mnogo posla na putu ka cilju – opstanku u prvoligaškom društvu.

Ekipa već sedam kola ne zna za trijumf, upisavši dva remija i pet poraza, a posljednji put je u Prvoj ligi Republike Srpske upisala pobjedu 16. septembra, savladavši nevesinjski Velež (2:1).

Tokom trenerske karijere, Starčević je još vodio Rudar Prijedor, Krupu, Tuzla siti i Radnik.

"Borac ima veoma kvalitetne pojedince, ali trenutno nema tim. Potrebno je da napravimo ekipu od ovih igrača i da znaju šta se od njih očekuje tokom mečeva i da svi idu ka jednom cilju, a to je pobjeda. Sigurno da je trijumf najbolji lijek za podizanje samopouzdanja. Ovaj dio do kraja jesenje polusezone iskoristićemo kako bismo vidjeli koji igrači mogu da ispune zahtjeve prvoligaškog fudbala, ko želi da se stavi u službu kluba pa ćemo imati puno jasniju sliku do zimskog prelaznog roka. Trenutno se nalazimo u donjem dijelu i sigurno da nam je želja da u nastavku Borac prikazuje bolje partije. Ništa ne može da se napravi preko noći, ali uz dobar rad vjerujem da možemo dignuti ekipu i da ekipa u nastavku šampionata može ostvariti cilj, a to je da ode iz opasne zone i da bude stabilan prvoligaš Republike Srpske", rekao je Starčević za Glas Srpske.

Pred njim i ekipom zaista je težak raspored u narednih nekoliko prvoligaških kola. Nakon domaćeg duela sa Drinom, slijedi gostovanje Leotaru, potom će u Kozarsku Dubicu doći Laktaši, a potom ekipa putuje na gostovanje BSK-u.

(mondo.ba)