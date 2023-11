To rade samo mali klubovi! Gvardiola progovorio: Šta je problem? NIkad nisam tako nešto radio!

Pep Gvardiola otvoreno je pričao o transferima igrača u redove rivalskih klubova.

Izvor: Profimedia

Možete li da zamislite da igrač pređe direktno iz Partizan u Crvenu zvezdu ili obrnuto. Ili direktno iz Reala u Barselonu? Teško da bi tako nešto moglo da se dogodi u današnje vrijeme, posebno ako su u pitanju fudbaleri koji imaju značajnije uloge u klubovima. Pep Gvardiola međutim ima drugačije mišljenje.

Mančester siti prodao je igrače poput Gabrijela Žesusa i Oleksandra Zinčenka u Arsenal, Kola Palmera i Rahima Sterlinga u Čelsi. Trofejnom stručnjaku je to normalno. "Nikad, nikad to nisam uradio. Dajem mišljenje klubu naravno, poslije toga slijedi odluka da li to odgovara svim stranama, ali ja to nikad nisam radio. Zašto bih? To znači da si mali klub. Veliki klubovi to ne rade, odluke se donose i gleda se da odgovaraju igraču, klubovima i ponekad agentima. To nije problem", rekao je Gvardiola.

Ovo pitanje dobio je usljed spekulacija da su za Kalvina Filipsa zainteresovani glavni rivali, prvenstveno Liverpul. "Ako bilo koji igrač hoće da ode u Čelsi, Junajted, Liverpul, gdje god. Šta je problem? Ako su srećni da idu tamo, klub je srećan zbog transfera, žele da imaju srećne igrače. Drugi fudbaler dođe, sve se nastavlja, dobro raspoloženje, to je to", zaključio je Gvardiola.