UŽIVO LUKSEMBURG – BIH: Hladan tuš za "zmajeve", domaći tim poveo u šestom minutu!

Izvor: Promo/FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH će u četvrtak uveče odigrati pretposljednju utakmicu u kvalifikacijama za EURO 2024.

"Zmajevi" će biti gosti Luksemburga, protiv kojeg su igrali osam puta i sedam puta trijumfovali, uz jedan poraz – i to u ovom kvalifikacionom ciklusu, kada je rival upisao pobjedu na zeničkom Bilinom polju (0:2).

Na konferenciji za novinare pred okršaj sa Luksemburžanima, selektor Savo Milošević govorio je, između ostalog, i o tome da li će neki od četiri debitanta (Haris Tabaković, Hidajet Hankić, Nihad Mujakić, Nermin Zolotić) dobiti priliku da zaigra u novembarskom kvalifikacionom ciklusu.

"Sigurno je da neki hoće biti u startnoj postavi, ali naravno, ne možemo zamijeniti sve igrače, to bi bila prevelika promjena. Međutim, imamo dvije utakmice i sigurno će to biti šansa da svaki od njih dobije neku minutažu. To je i dobra prilika za one koji su do sad manje igrali, da pokažu koliko znaju i u kojoj mjeri mogu zamijeniti ove koji fale", rekao je Milošević istakavši još jednom da će dva novembarska meča biti dobra priprema za baraž, koji je zakazan za mart sljedeće godine.

"Sutra će nam biti bitno da se pripremimo za igru na rezultat jer to će biti najvažnije u baražu. To je takođe nešto što mora da se utrenira. Sigurno da nam je sutra bitna utakmica jer moramo da imamo jasnu sliku šta je to što treba da radimo u martu. Siguran sam da će momci shvatiti ove utakmice ozbiljno i da ćemo ostvariti naše ciljeve", rekao je Milošević u najavi utakmice.

Tri dana poslije duela sa Luksemburgom, ekipa Save Miloševića će ugostiti Slovačku, a ovi mečevi za bh. selekciju nemaju takmičarski značaj, s obzirom na to da su još ranije i matematički izgubili šanse da se kao prvoplasirana ili drugoplasirana ekipa iz kvalifikacione grupe direktno plasiraju na kontinentalnu smotru.

