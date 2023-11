Savo Milošević poručio: "Ove utakmice shvatiti kao da su Evropsko prvenstvo, nećemo odmah malerisati"

Selektor reprezentacije BiH, Savo Milošević govorio je o predstojećim utakmicama "zmajeva", a medijima se obratio i Haris Tabaković.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Fudbalska reprezentacija BiH danas je započela pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine.

Protivnik „zmajeva“ će, u utakmicama bez rezultatskog značaja, biti selekcije Luksemburga i Slovačke. Ove utakmice poslužiće kao svojevrsna provjera za utakmice baraža za odlazak na EURO 2024 koje će biti odigrane u martu.

Selektor Savo Milošević se danas obratio medijima, a na početku je poručio kako ekipi treba svježe krvi, ali da ne može radikalno mijenjati tim s obzirom da „zmajeve“ već u martu očekuju utakmica baraža.

„Ova ekipa treba svježe krvi i nekih promjena. Pored Harisa (Tabakovića op.a) imamo još četiri nova momka. Ne možemo ni radikalno mijenjati tim, s obzirom da nakon ovih nemamo utakmica do baraža. Ipak, ni ovo nije malo u poređenju sa prošlim okupljanjem, pet novih igrača i par koji nisu mogli da budu na prošlom okupljanju. Samim tim, u ovim utakmicama ćemo imati novi tim na terenu“, započeo je Milošević.

Milošević je izdvojio dvije najbitnije stvari u ovim utakmicama te da njegov tim mora ove duele shvatiti kao da se radi o utakmicama evropskog prvenstva.

„Bitno je da momci shvate da nemamo puno vremena i da ovo nisu prijateljske utakmice, ne možemo čekati mart da uključimo sve pogone i dajemo 100 odsto. Akcenat će biti na dvije stvari koje su po meni jako bitne, a to je taktička disciplina i igra na rezultat što je jedina bitna stvar u tim utakmicama u baražu. Ove dvije utakmice moramo shvatiti kao da je Evropsko prvenstvo“, dodao je on.

Selektor je još jednom ponovio kako su ovo pripremne utakmice za baraž koje su jako bitne te je dodao kako će nas slične ekipe čekati u baražu.

Kada su u pitanju sami protivnici, Milošević nije htio puno govoriti.

„Razmišljamo o protivnicima, ima do toga još puno vremena. Vidjećemo ko će biti spreman do marta od onih koje imamo i na koje računamo. Poslije ove dvije utakmice će neke stvari biti jasnije, a da li imamo kvaliteta da se nosimo sa protivnicima u baraž, apsolutno da, ali moramo da popravimo neke detalje ako želimo da izađemo s tim protivnicima na kraj. Nećemo o protivnicima, odmah je to malerisanje, nećemo malerisati", poručio je Milošević.

Izvor: Promo/FS BiH

Selektor je posljednjim spiskom ispunio želju velikog broja navijača našeg nacionalnog tima kada je poziv poslao Harisu Tabakoviću. Napadač koji nosi dres Herte igra u odličnoj formi, a pred debi u nacionalnom timu poručio je kako ne osjeća pritisak te da jedva čeka prvi trening i utakmicu.

„Ne osjećam pritisak, sretan sam i ponosan što sam tu, došao sam da osjetim reprezentaciju i samo mi je u glavi prvi trening. Želim da uživam u utakmici i želim da dam svoj maksimum. Jako sam sretan što smo završili papirologiju, prethodnih mjeseci je bilo puno razgovora. Radio sam za ovaj trenutak da budem ovdje. Zadnjih godina dao sam svoj maksimum i trenirao puno da bih bio tu. Nije mi 18 godina, znam igrati teške utakmice, ali nije samo do mene. Ja živim od ekipe, trebaju mi lopte da dajem golove“, rekao je Tabaković.

Podsjećamo, reprezentacija BiH će 16. novembra gostovati Luksemburgu, dok će tri dana kasnije u Zenicu doputovati selekcija Slovačke.