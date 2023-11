Haos zbog kazne za Everton - Premijer liga ovo ne pamti!

Velika bura digla se zbog oštrog kažnjavanja Evertona, kome su oduzeti bodovi.

Izvor: Oli SCARFF / AFP / Profimedia

Premijer liga donijela je istorijsku odluku i oduzela 10 poena Evertonu zbog kršenja finansijskog fer-pleja. Nakon što je utvrđeno da su "karamele" izgubile 124,5 miliona funti u razmaku od tri godine, a da je maksimalno dozvoljeno izgubiti 110 miliona, tim Šona Dajša bačen je na dno tabele, poslije sankcije kakvu nije dobio nijedan premijerligaš u tri decenije dugoj istoriji takmičenja.

Poslije izricanja kazne, oglasio se bivši kapiten Liverpula, gradskog rivala Evertona i sada svjetski poznati TV komentator i fudbalski analitičar.

"Oduzimanje 10 poena Evertonu je pretjerano i nije pravično, s obzirom na to da su posljednjih nekoliko godina sarađivali po ovom pitanju sa Premijer ligom. Da li bi bilo bolje da su izbjegavali to i da su pokušali da razvuku i izbjegnu kaznu kao drugi klubovi?", zapitao je on.

"Bez dileme, timovi koji su ispali iz Premijer lige izvršiće veliki pritisak na takmičenje da se suoči sa Evertonom, ali kada uzmete u obzir da je šest klubova pokušalo da napusti Premijer ligu i da nije bilo sankcije, onda se ovo uopšte ne čini pravičnim. Dok drugi klubovi ne budu sankcionisani, Everton će osjećati da je bio iskorišćen za demonstraciju da nema potrebe za nezavisnim tijelom i da su ("disciplinci") u pravu", rekao je Karager.

Karager je u autorskom tekstu u "Telegrafu" rekao da nema dileme oko toga da je klub iz Liverpula prekršio pravila.

"Oko toga nema pitanja i niko nije više od mene kritikovao klub zbog načina na koji je vođen. Tokom mandata Farhada Moširija Everton je bio užas od početka do kraja, uz pretpostavku da predstoji prodaja i da je na njemu krajnja odgovornost za klub. Ipak, uz sve optužbe na račun Evertona, oduzeto im je 10 bodova jer su u prethodne tri godine izgubili 19,5 miliona funti više nego što je bilo dozvoljeno i to se čini neodgovarajućom kaznom. Pravila moraju biti poštovana, a oni koji ih prekrše moraju se suočiti sa posledicama, ali u ovom slučaju bi izricane kazne ili zabrana transfera bili adekvatni", naveo je Karager.

Njemu nije jasno ni zašto nadležni na vrijeme nisu reagovali, kada su vidjeli šta klub radi. "Teško je shvatiti kako je Premijer liga sarađivala sa klubom i pokušavala da ostane u opsegu pravila, a da je istovremeno gledala kako taj klub dovodi pojačanja poput Nejtana Patersona i Vitalija Mikolenka za ukupno obeštećenje od 30 miliona funti prošlog januara? Poslije toga je zaključeno da je klub izgubio oko 20 miliona funti preko dozvoljenog. Zašto niste reagovali u tom trenutku?"

Ukrajinac Vitalij Mikolenko (na slici lijevo) stigao je u klub prošlog januara iz Dinamo Kijeva, a škotski fudbaler Nejtan Paterson (22) iz Glazgov Rendžersa. Dok je Ukrajinac od sredine septembra redovan član startne postave i strelac u poslednja dva kola, Škot je ove sezone u više od polovine svojih nastupa bio rezerva, a na posljednje dvije utakmice odigrao je po minut.