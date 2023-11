Srbin pocijepao mrežu u Ligi šampiona i postavio rekord: Teško da će ga ikad neko oboriti!

Marko Arnautović je ušao u istoriju Lige šampiona, možda i zauvijek!

Izvor: Zed Jameson / AFP / Profimedia

Nevjerovatno veče smo gledali u Ligi šampiona, a u nevjerovatnom remiju Intera sa Benfikom 3:3 pao je jedan rekord. Sjajni veteran u dresu "nerazura" Marko Arnautović oborio je rekord koji teško da će ikada pasti!

Gubio je Inter 3:0 od Benfike na poluvremenu, a onda je u 51. minutu Srbin u napadu tima iz Milana pokrenuo preokret. Dao je prvi gol i tako oborio rekord elitnog takmičenja i to zato što je prethodni pogodak u Ligi šampiona postigao prije 4.740 dana! To se desilo 2010. godine kada je igrao za Verder, a tada je pogodak postigao upravo u meču sa Interom. Sada je 13 godina kasnije opet bio strijelac i to upravo u dresu tog tima.

Iskusni 34-godišnji Srbin rođen u Austriji je seniorski debi imao za Tvente 2007. godine, da bi prvi put u Interu bio na pozajmici iz tog holandskog kluba u sezoni 2009/10. Osvojio je "tripletu" mada je malo igrao, a onda prešao u Verder gdje je bio od 2010. do 2013. Od tada ne igra Ligu šampiona jer je nastupao za Stouk, Vest Hem, Šangaj i Bolonju, a sada je na još jednoj pozajmici u Interu.

Što se tiče meča, do kraja utakmice je prvo Fratesi smanjio na 3:2, da bi Aleksis Sančes postavio konačnih 3:3 sa penala u 72. minutu. U drugom meču ove grupe remizirali su bez golova Real Sosijedad i Salcburg. Na vrhu grupe su izjednačeni Inter i Real Sosijedad i odigraće meč za prvo mesto u posljednjem kolu.