Milan Tegeltija o suđenju u "korist" Borca: Isforsirana priča - tako kažu i za Zvezdu u Srbiji, Dinamo u Hrvatskoj

Milan Tegeltija, predsjednik banjalučkog Borca bio je gost u podkastu (IN)Direkt sarajevskog novinara Sanela Konjhodžića, inače urednika "Oslobođenja".

Izvor: (IN)Direkt/podkast/screenshot

Prvi čovjek Banjalučana Milan Tegeltija je odgovarao na razna pitanja - u vezi sudija, reprezentacije Bosne i Hercegovine, uticaju Vice Zeljkovića predsjednika FS BiH, ali i svojim objavama na društvenoj mreži X (bivšem Tviteru)...

Tegeltija je istakao da je isforsirana priča da sudije iz Premijer lige BiH ppomažu crveno-plavima.

"Priča o sudijskoj pomoći Borcu je malo isforsirana, ona je stvar i tendencije i nekako, ljudi su počeli da gledaju samo suđenje. Govorilo se nekad za Premijer ligu - sve je to u 'pet deka'. Nije više u 'pet deka'. Hoću da kažem navijači su potrošači, za kupljenu ulaznicu dobiju uslugu koju su platili a to je gledanje utakmice od prvog do posljednjeg minuta", rekao je Tegeltija za (IN)Direkt podkast.

Prema njegovom mišljenju, za sve velike klubove u tzv. regionu, vlada mišljenje da imaju "vjetar u leđa" od arbitara.

"Takvo mišljenje vrijedi za sve najbolje ekipe u regiji. Crvena zvezda u Srbiji, Dinamo u Hrvatskoj, to je jednostavno tako. Teško je za druge klubove da priznaju da su bolji, i to je tako. Ako pogledate mi smo za 17 kola imali jedan penal. Dobijamo kartone, žute, crvene. Sudije u Evropi uz VAR griješe, a teško je očekivati da ovdje sudije bez pomoćnih sredstava ne griješe. Da se razumijemo suđenje se mora popraviti. Prvi sam pristalica muške igre, čvršće igre, ali mislim da se previše sjecka igra. Mislim da nismo imali nekih odluka u korist Borca. Imali smo tu situaciju sa Sarajevom, ali i ona je bila 'za kopačku'. Teško je očekivati od sudije koji je udaljen 30 metara da u sekundi to procijeni".

Odmah po imenovanju za predsjednika Borca je najavio titulu.

"Da nisam mislio da Borac može biti prvi ne bih dolazio. Ja sam pobjednik i olimpijska deviza važno je učestvovati, nije mi toliko privlačna. Najava je to da ćemo se boriti za prvo mjesto i da ćemo sve učiniti da budemo prvaci. Želim da budem najbolji u onom što radimo. Prva pozicija donosi lakšu prohodnost kroz kvalifikacije prema grupnoj fazi. Borac je veliki klub, ako nemate ambiciju da budete prvi nemojte dolaziti", izjavio je Tegeltija i dodao da je siguran da će Banjalučani i ostati do kraja na liderskoj poziciji.

"Ja kada kažem to, onda znači da vjerujem u klub, fudbalere, stručni štab, ljude iz uprave, koji funkcionišu kao jedan. Napravili smo simbiozu i djelujemo kao jedna cjelina usmjerena prema jednom cilju", naglasio je prvi čovjek banjalučkog kluba.

