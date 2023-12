Nek se javi taj što namješta! Nikolić "pecnuo" igrače Zvezde: Da su na 16. mjestu, JA TO NE BIH REKAO!

Nemanja Nikolić je "pecnuo" fudbalere Crvene zvezde koji su u najavi derbija bili veoma rječiti.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Partizan je pobijedio Crvenu zvezdu 2:1 (1:0) u 171. "vječitom" derbiju i vratio se na prvo mjesto Superlige, tako da će proljeće dočekati kao lider u domaćem prvenstvu. Bolje je Igor Duljaj pripremio meč, uspio je da motiviše svoje fudbalere, a čini se da je najveću motivaciju igračima crno-bijelih dao Osman Bukari koji je najavio da će biti 3:0 ili 4:0 za Zvezdu. Upravo to je poslije meča podsjetio Nemanja Nikolić.

"Vjerovali smo, mislim da je njihov igrač zaslužan za to, zbog onoga što je izjavio da će biti 3:0 ili 4:0, a mogu i ja da mislim da smo mi kvalitetniji. Niko nas neće ponižavati i omalovažavati, to je ružno. Da je Zvezda na 16. mjestu, ja to ne bih uradio. Mogao sam da postignem gol, ali nadam se da će mi se vratiti drugi put", kazao je Nikolić "vruće glave" poslije meča.

Posebno se Taki osvrnuo na golmana Jovanovića, koji je imao nekoliko dobrih odbrana, dok je takođe istakao da misli da bi Zvezda bila na korak od titule da je pobijedila i da je otišla "na plus pet". "Mi kad smo protiv Bačke Topole odigrali 3:3, pa su rekli da je namješteno - Zvezda osvaja, sad mi pobijedili - kažu opet namješteno. Ne znam više ko to namješta, nek se javi taj. Pokazali smo kvalitet, gubili smo od TSC-a, ali to je normalno. Pogledajte, Siti nije pobijedio pet utakmica, normalno je da se gubi, na nama je u Partizanu da opravdamo ulogu favorita, ali svako ima pravo da se nada. Vjerovali smo da ćemo biti prvi i prvi smo, a da li ćemo ostati - to ćemo vidjeti", naglasio je Nikolić.

Poručio je da se na kraju susreta zakačio sa Kangom, ali da je to sve bilo u žaru borbe jer se dobro poznaju, dok je istakao nadu da će se Grobari vratiti: "Falila je ta atmosfera u Humskoj, poštujem njihov stav, da li žele da nastave bojkot ili ne - to je na njima. Volio bih da nađu zajednički jezik sa upravom i da nam budu vjetar u leđa. Mi smo najbolji na gostovanjima pošto nas podržavaju. Veliki klub je uz još navijače još veći. Nije to slučajno!", zaključio je.