Igor Duljaj zna šta da mu rade "iza leđa" u Partizanu.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Partizan je jesen završio pobjedom nad Crvenom zvezdom u 171. "vječitom" derbiju i u 2024. godinu će ući sa prvog mjesta na tabeli, međutim čini se da rukovodstvo (koje navijači teraju mjesecima) nije zadovoljno. Zbog toga, Duljaj je bio skeptičan kad je govorio o svom ostanku u Humskoj, ne jer smatra da to nije zaslužio, nego prosto jer nije siguran šta mu uprava koja nema predsjednika spreman.

Zato uoči novogodišnjih praznika ističe da "postoje neke stvari koje prvo moraju da se riješe u klubu", a iako to nije deo njegovog posla ističe da se to prije svega odnosi na to da ne zna ko će pojačati njegov tim: "Jednostavno moramo da znamo da ja već sada imam imena koji su igrači koji bi trebali da još pojačaju konkurenciju. Međutim, postoje neke stvari koje moraju prvo u klubu da se riješe da bi mogli igrači da dođu", rekao je Duljaj za "B92.net" i objasnio da je dobro upoznat da rukovodstvo priča sa njegovim potencijalnim zamjenama.

"Mi već u ovom trenutku dok pričamo, postoji pet kandidata za trenera Partizana. I onoga dana kada sam došao i tada su bili kandidati. To nije nikakva tajna, to je sve legitimno i uvijek se čeka da se nešto dogodi da neko dođe u Partizan. To je legitimno pravo da Partizan zaštiti sebe u slučaju loših rezultata da mora da dođe do nekih promjena. Partizan je isuviše veliki klub da bih se ja igrao sa Partizanom ili bilo ko da se igra. Niti sam u situaciji da ucjenjujem Partizan. Moramo da igramo otvorenih karata, šta je to što je najbolje za Partizan?", kazao je bez uvijanja Duljaj i potom nastavio:

Vidi opis Igor Duljaj šokirao navijače: "Znam da Partizan priča sa petoricom trenera!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Neki put mi neko vrijeđa inteligenciju, priča da imam njegovu podršku, a istovremeno pregovara sa drugim trenerima. Ja nisam u toj mjeri sujetan čovjek, samo ne volim tu vrstu manipulacija ili neiskrenosti. Tako da Partizan je iznad svih, Partizan je stvorio mene, Partizan je napravio mene i šta god da ja uradim, ja nikada neću moći da vratim Partizanu ono što je meni Partizan dao", dodaje on i napominje da zato svi moraju da budu otvoreni i iskreni.

Podsjetimo, Partizan ima bod više od Crvene zvezde na ulasku u 2024. godinu, ali mnogo stvari je nejasno počevši od toga ko će naslijediti Milorada Vučelića, dok bi potom moglo da se otvori i pitanje Igora Duljaja koji je od proljeća na čelu stručnog štaba crno-bijelih.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!