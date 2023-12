Duljaj otkrio sve o skandalu u Partizanu: "Novac ne ide na račun kluba, supruga mu prima 100.000 dinara"

Igor Duljaj ispričo je sve u vezi sa skandalom koji potresa Partizan.

Partizan je polusezonu završio kao prvoplasirani tim. Pobijedio je Crvenu zvezdu u derbiju i na pauzu je otišao sa bodom prednosti. Slijedi mali odmor za sve, pa početak priprema, a u drugi dio sezone mogao bi da uđe bez Mateusa Saldanje, prvog strijelca tima.

Igor Duljaj je pored priča o njemu otkrio i skandal koji potresa crno-bijele.

"Znam da mnogi iz omladinske škole bježe kada me vide zato što imam svoj stav, mišljenje. Imam svoje mišljenje kada je u pitanju škola i dosta prijatelja među kolegama koji su u Partizanu i Teleoptiku. Smatrao sam da mora da postoji neko ko ima iskustvo i da pored mladog trenera treba da stoji neko ko će da mu kaže 'stani, ne možeš tako'. Sve ostaje na mladima, ali bez sijede kose nema ništa. Meni nije normalno da jedan Šćepović ide da trenira, to je nepoštovanje prema starijim igračima", rekao je Duljaj u intervjuu za "Sportski žurnal".

Nastavio je u istom dahu.

"I kada pričamo o žongliranju lopte, to je elementarna tehnika do 15 godina, mi djeci dajemo video analizu protivnika, što je nonsens. Ne idu nam djeca u školu, neobrazovana su, biće problem ovog društva prije ili kasnije. Nemam problem i kad kažu 'ne smiješ to da pričaš', zvaće me poslije ovoga svi živi. Mnogi ljudi i ne znaju šta se sve dešava."

Potom je konkretnije sve objasnio.

"Imate 'Crno-bijele bebe' i da klub slučajno sazna da je neko otvorio firmu i da taj novac ne ide tamo gdje bi trebalo, nego na nečiji račun! I da mi taj neko priča o poštenju i o ljubavi. Uz dužno poštovanje... Njegovi treneri koji su tu ne prime platu, a on odgovara da ne prima ni on. Što ne kažeš da ti supruga vodi sajt 'Crno-bijele bebe' za 100.000 dinara. Možete da provjerite sve u APR-u."

Na pitanje da li je to škola, odgovorio je potvrdno. "Da, šest hiljada dinara, pa puta, koliko... I da mi neko priča o poštenju. Kad me vide 'budala, budala, budala'. Slučajno se saznalo."

Upitan je i da li priču o tome mogu da iskoriste kao njegovu izjavu. "Zašto da ne. Skandal! Cijeli grad to zna", zaključio je Duljaj.