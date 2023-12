Rekao sam igračima da me ne zovu tako! Igor Duljaj: Bilo me sramota od Željka Obradovića, a htio sam da ga pitam

Trener Partizana, Igor Duljaj govorio kako funkcionišu njegov tim, svlačionica, šta je učio od Željka Obradovića na utakmicama crno-bijelih košarkaša...

Igor Duljaj rekao je kakav odnos ima sa igračima FK Partizan i da je prema njima iskren od prvog trenutka i ulaska u svlačionicu u ulozi šefa stručnog štaba. On je insistirao da ga niko ne zove "Šefe". "Prvo, igrača nikad ne smiješ da lažeš, uvijek moraš da imaš iskren odnos sa njima, bez obzira da li će da ih boli ili ne. Igrali smo sa otvorenim karrtama od početka i rekao sam da moramo da budemo otvoreni. Rekao sam im da me ne nazivaju nikakvim Misterom, mogu kako hoće 'Igor', 'Duki', 'Šefe', važno je da imamo poštovanje jedni prema drugima".

Trener lidera Superlige rekao je da je u svlačionici crno-bijelih grupa igrača koja osjeća veliku ljubav prema klubu.

"Došli su igrači koji mnogo vole Partizan, imaju ogromnu želju da se dokažu u klubu koji mnogo vole, u kojem su bili prije toga, pa imali neku neuspješnu sezonu, vratili smo se i napravili smo zajedništvo, svlačionicu, što je izuzetno važno. Postoji grupa ljudi koja je držala svlačionicu na okupu i odradili su posao umjesto mene"

Da li je u toj grupi i vezista Bibras Natho, dugogodišnji ljubimac navijača? "Kako da ne! To su Natho, Šćekić, Taki Nikolić, da ne nabrajam sve. Važno je kako rade, pristupaju treningu, da za sve ovo vrijeme nismo imali nijedan problem na treningu. Dolazili su i odlazili srećni sa treninga. Neko manje, neko više, to je normalno, zavisno od toga ko igra, ali kao što sam rekao - uvijek morate biti otvoreni i iskreni prema Partizanu".

Kako je voditi tim u koji svi sumnjaju?

"Ako ne možeš da živiš i radiš pod pritiskom, bolje da se ne baviš ovim poslom. U Šahtjoru sam naučio šta je pritisak, pa mi ovo nije bilo toliko teško. Mnogo je važno to da se uvijek borite nekad i protiv nekih izmišljenih neprijatelja, uvijek sam se vodio logikom da moraš da se boriš časno i pošteno i da to mora da se vrati. Napravio sam neki zid što se tiče komentara, mišljenja drugih ljudi, uvijek su mi bila bitna mišljenja ljudi koji su bili u Partizanu - Gordan Petrić, Ljubiša Tumbaković, Vladimir Vermezović,. Zoran Bata Mirković... Prihvatao sam kritiku i mnogo su mi pomogli i što se tiče mog ponašanja.

Duljaj je govorio i o svojim odlascima na utakmice KK Partizan u Evroligi.

"Navijače Partizana nikad ne možete da prevarite, uvijek će prepoznati nekoga ko radi. Prepoznali su da igrači ginu na terenu, da žele da pošteno ostvare pobjedu i imao sam ideju da odemo zajedno da podržimo naše košarkaše, mi smo jedna familija, jedna kuća i mene ne interesuje ko će šta da kaže, šta tražiš tamo, mi smo u svađi ili nismo, to je Partizan i niko nema pravo da dijeli Partizan. Ne dotiču me priče, nisam ničiji i ni u čijim kandžama, ja sam svoj. Imam veliku želju da sjednem sa Željkom Obradovićem, da popričamo, bio sam blizu njega, bilo me sramota i neprijatno da ga pitam nešto za vrijeme utakmice, ali obraćao sam pažnju na to kako komunicira sa igračima, kako priča, gestikulira, kako vodi utakmicu i mogau samo da kažem da neko ko je devet puta bio prvak Evrope dovoljno pokazuje ko je Željko Obradović"

Šta je porebno da se titula vrati u Humsku?

"Ne znam šta znači 'jesenja titula' i ko je to izmislio. To vam ništa ne daje, osim mira do prve utakmice. Svjestan sam da kada prvi put dođe do neuspjeha, sve pada u vodu. Čovjek ne treba da bježi od mnogih stvari, bitno je da unutar kluba moramo da budemo jaki, da znamo šta želimo, ne smemo da obećavamo nešto što ne možemo da ispunimo. Moramo da znamo da je Evropa daleko iznad nas, vidjelo se to i na primjeru Partizana i drugih timova. Ko priča drugačije... Titula? Nada uvijek postoji i potrebne su mnoge stvari da se promene, da dođu neki novi igrači u klub, koji mogu da pojačaju konkurenciju. To je težak proces. Mnogi kažu da je Partizan na tu borbu dobio mnoge utakmice, ali moram da kažem 'fudbalska pijaca' u januaru će dati odgovore koliko igrači Partizana u ovom trenutku vrijede"

Duljaj će na početku kratkog zimskog odmora imati vrijeme i da sabere utiske poslije trijumfa crno-bijelih u 171. "vječitom" derbiju.

"Utisci se još nisu slegli, nisam još imao priliku da odgledam utakmicu, juče sam odgovarao na poruke i pozive prijatelja koji su čestitali, još nisam ni svjestan da se sezona završila, da smo pobijedili Crvenu zvezdu, u narednom periodu imaću vremena da analiziram sezonu za nama".