Te priče me ne dotiču! Igor Duljaj: Pobijedio sam Zvezdu i sada sam pravi? Znam šta će biti!

Trener crno-bijelih skromno govorio o svojim velikim uspjesima - pobjedi protiv Crvene zvezde i osvajanju prvog mesta na kraju prvog dijela sezone.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

FK Partizan je pobjedom protiv Crvene zvezde 2:1 u 171. "vječitom" derbiju zaokružio prvi dio sezone povratkom na prvo mjesto tabele, ispred Crvene zvezde. Tim Igora Duljaja slavio je u Humskoj golovima Bibrasa Natha i Mateuša Saldanje, poslije meča, trener crno-bijelih nije dopuštao euforiju - prije svega sebi. On je na prvom mestu isticao da je njegov prvi i osnovni cilj bio plasman u Evropu.

"Izuzetno važna pobjeda, s obzriom na okolnosti, u posljednjih nekoliko utakmica istopili smo bodovnu razliku i omogućili Zvezdi da uđe u derbi sa prednošću od dva boda. Sa te strane, bili su u psihološkoj prednosti i nije bilo nimalo lako. Derbi kao derbi, donosi mnoge stvari, nove junake, danas moram da pohvalim i mladog Stjepanovića, odigrao je odličnu utakmicu i želio bih da pohvalim sve aktere derbija, igrače Zvezde, Partizana i posebno publiku, koja je bila na stadionu. Važna pobjeda, ali kao što sam i prošli put rekao, ovo je trka na 100 metara, nije bitno ko prvi krene, već ko prvi prođe kroz cilj. Te priče o jesenjoj tituli me stvarno ne dotiču, važno mi je samo da smo u vrhu i da se borimo za evropsku kartu, to je bio moj cilj kad sam krenuo na pripreme sa Partizanom u Sloveniji", kazao je on.

Ne krije Duljaj da je i uoči 171. "vječitog" derbija pozvao starije, iskusnije kolege, koje su ga savjetovale da nije vrijeme za velike govore, već za veliki rad. "Poslušao sam starije i iskusnije, da nije potrebno da držim govore, već da ukažem šta bi igrači trebalo da rade u nekom trenutku. Nisam pričao da nešto 'moraju', oni su već mnogo toga uradili za Partizan i mislim da je to možda bio jedan od ključnih momenata, da skinem pritisak sa ekipe".

Na pitanje koliko mu znači pobjeda u derbiju i da li je osećao da su ga gledali uz osporavanja i kada je bio u dugačkoj seriji pobjeda? "Klupa Partizana je izuzetno teška, može mnogo toga da vam donese, a i da vam odnese. Legitimno je pravo da klub uvijek traži trenera, što je normalno. Nisam se nikada obazirao na priče da li sam za Partizan ili ne, to što je ekipa dobila Crvenu zvezdu, ne znači da sam ja taj koji bi trebalo da i dalje budem u Partizanu, jer kad bude prva loša utakmica, vratićemo se na ono staro. Važno je da bi pošteno trebalo uraditi posao. Naravno da 'dobar čovjek' nije profesija. Imam neko iskustvo, ono nije veliko, ali uvijek kad imam neke dileme, nije me sramota da konsultujem starije kolege koje su bile u Partizanu da mi daju savjet".

Uporedio je i pobjede u derbiju u ulozi igrača i trenera. "Kada ste igrač, radite ono što vam trener traži, lakše je biti igrač nego trener. Draga mi je pobjeda, posebno jer smo igrali protiv ekipe učesnika Lige šampiona, koja se pokazala u mnogim utakmicama tako da može da se nosi sa nekim timovima i naravno da nije lako igrati protiv Zvezde. Moram da pohvalim veliku želju i borbenost svojih igrača, odradili smo ono što smo željeli. Vidjeli ste sa kakvom su željom izašli na teren".

Vidi opis Te priče me ne dotiču! Igor Duljaj: Pobijedio sam Zvezdu i sada sam pravi? Znam šta će biti! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Da li su ekipu motivisale potcenjivačke poruke sa "Marakane", gdje je Osman Bukari pred meč najavljivao ubjedljivu pobjedu? "Niti da me inspiriše, niti povrijedi. Svako ima pravo da priča. Verovatno su to igrači čuli, pa moguće da su imali motiv više. Mislim da to nije uticalo na rezultat"