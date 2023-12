"Ispričaće vam Barak, ja ne smijem!" Natho brani Bahara: Zbog toga su pali, saznaćete mnogo kad progovori!

Bibras Natho je bjo vrlo zagonetan kada je pričao o Baraku Baharu i Crvenoj zvezdi.

Izvor: MN PRESS

Partizan je u srijedu u "vječitom derbiju" pobijedio Crvenu zvezdu 2:1 i to je bila posljednja utakmica Baraka Bahara na klupi crveno-bijelih. Sa njim je raskinuta saradnja, a u 2024. se na klupu Zvezde vraća Vladan Milojević. O situciji sa Barakom Baharom u Beogradu je za izraelske medije govorio Barak Bahar.

Kako prenosi "Sport 5", strelac prvog gola na derbiju za Partizan je bio vrlo zagonetan i rekao je da će u budućnosti biti "otkriveno mnogo toga što on sada ne smije da kaže".

"Sigurno je da je to neprijatno, Ja poštujem Baraka, on je odličan trener, cijeli njegov tim je sastavljen od sjajnih ljudi. Slušao sam o tome, kao i svi ostali i jako mi ga je žao, ali to je sport. Siguran sam da će u budućnosti Barak ispričati mnogo priča koje ja sada ne mogu da vam ispričam. Saznaćete mnogo toga!", rekao je gostujući u TV studiju Natho.

Istakao je iskusni fudbaler Partizana i kapiten reprezentacije Izraela da je Zvezda sjajno krenula sezonu, ali da crveno-bijeli nisu navikli na poraze.

"On je bio u jako teškoj situaciji, njegov tim je dvije godine bio skoro bez poraza. Krenuo je fantastično u pripremnim mečevima, utakmica protiv Fiorentine je podigla ljestvicu očekivanja i oni su bili sigurni da će da dođu do četvrfinala Lige šampiona. To je izazvalo brži pad", rekao je Natho, pa dodao: "Oni tamo ne znaju ni za šta drugo osim pobjeda. Ove godine su doživjeli tri poraza, a na to nisu navikli."

Istakao je kreativni vezista da mora da pazi šta priča, ali je stao na stranu svog zemljaka, On smatra da su svi Zvezdu vidjeli u nokaut fazi Lige šampiona...

"Malo se suzdržavam i razmišljam šta ću reći, ali ovo nije bila najbolja situacija za Baraka tamo. On je otišao na mjesto gdje moraš da uradiš nešto nevjerovatno da bi uspio. Oni su mislili da će doživeti uspjeh u Ligi šampiona, da će otići korak iznad i uraditi nešto što će biti nezaboravno za njih. Liga im nije baš bila cilj, to je nešto što se za njih podrazumijeva", naglasio je izraelski vezista na kraju razgovora.