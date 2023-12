Zvezda će plaćati Bahara dok ne nađe novi klub! Oglasio se Zvezdan Terzić: Evo šta se dešava sa platom poslije otkaza!

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić o rastanku sa Barakom Baharom.

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Zvezdan Terzić je na današnjoj konferenciji za medije potvrdio da se Crvena zvezda rastaje sa trenerom Barakom Baharom, uz poruku da klub nije ispunio ciljeve koje je zacrtao. Terzić se prvo izvinio "najširoj zvezdaškoj javnosti" dodavši da kada nema rezultata - prvi strada trener.

"Želim da se zahvalim Baharu na šestomjesečnoj saradnji, uradio je mnogo dobrih stvari i kvalitetnih o kojima možemo da govorimo. Drago mi je da se rastajemo kao prijatelji, svjestan je možda i nerealnih očekivanja koje je Zvezda imala u ovom periodu, i pored ogromne volje. Rastajemo se kao prijatelji i želim da prekinem priče da će advokati imati pune ruke posla, da ćemo morati da platimo penale...", kazio je Terzić i objasnio šta se dešava sa njegovim ugovorom.

"Ugovor je potpisan na tri godine, Bahar je imao svoju platu i imaće pravo da prima platu dok ne nađe posao. Neće da uzima pare koje nije zaradio, ubrzo će naći klub i tada prestaje naša obaveza plaćanja plate njemu. Žao mi je zbog prekida saradnje, radi se o odličnom treneru, radi se o treneru koji je došao da napravimo iskorak u Evropi. Bahar je odličan čovjek i neke stvari se nisu poklopile od one euforije. Zna da sa ovim skupom igrača nije smio da završi jesen kao drugoplasirani. Da budem iskren, ne u njegovu odbranu, njemu se sve svelo u dvije utakmice na sreću. To su utakmice u Bernu i protiv Partizana u Humskoj. Obje utakmice smo zaslužili da pobijedimo, ali nećemo da pričamo o statistici, to je kao bikini", zaključio je Terzić.

Takođe, istakao je da je Zvezda i ranije bila pod pritiskom da smijeni Bahara, ali kao "ozbiljan klub to nije željela da radi na svaka dva mjeseca", kao i da bi Bahar ostao na klupi crveno-bijelih da je pobijedio Partizan. Uz to, Terzić je potvrdio da će novi trener Vladan Milojević biti promovisan u petak u 13 časova, ako se dogovori danas sa čelnicima.