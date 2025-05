Da li bi Goran Ivanišević opet trenirao Novaka Đokovića?

Navijači na društvenim mrežama navijaju da se Goran Ivanišević vrati kao trener Novaka Đokovića, a kada smo prije godinu dana to pitali Hrvata - bio je brutalno iskren. Ali, ipak je to Nole i ljudi mijenjaju mišljenje.

Izvor: Oscar J Barroso/AFP7/Shutterstock Editorial/Profimedia/MATTHEW STOCKMAN/Getty images/Profimedia

Ko će biti novi trener Novaka Đokovića? To je pitanje koje mnoge kopka poslije odluke Đokovića da otpusti Endija Mareja nakon svega šest mjeseci saradnje, posebno jer ih nismo zajedno vidjeli ni na Vimbldonu - zbog koga su baš svi mislili da je prvenstveno angažovan Britanac.

Nismo saznali konkretne razloge rastanka, ali mogu da se naslute - nešto lošiji rezultati, nemogućnost Mareja da bude na svim turnirima uz Đokovića, a možda su i Britanci u pravu za psovke koje su spomenuli. Međutim, možda su pogrešno procijenili cijelu situaciju i da je veći problem za Đokovića bio što pred Marejem nije mogao da opsuje i izrazi emocije kako želi, kao što je to ranije bio slučaj kod Gorana Ivaniševića.

Upravo se Goran Ivanišević spominje kao jedan od potencijalnih kandidata za trenera Novaka Đokovića, ali za sada sve ne ni na nivou spekulacije, nego izrazite želje navijača na društvenim mrežama.

Da li bi Ivanišević opet trenirao Đokovića?

Pogledajte 05:06 Goran Ivanišević intervju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Na ovu temu nije govorio u aktuelnom trenutku, ali baš prije godinu dana u intervjuu za MONDO upitali smo Ivaniševića da li bi hipotetički, ako bi ga Đoković opet pozvao da mu bude trener, pristao da nastave saradnju.

"Nema tu vraćanja na staro. On ima svoj put, zna, ima sve u glavi. Ne bi bio ovo što jeste i ne bi uradio sve to što je uspio. Nikada nisam za vraćanje na staro", rekao je u svom stilu Ivanišević koji uprkos ovim riječima sigurno figurira kao opcija za Đokovića.

Zašto su se Đoković i Ivanišević rastali?

Izvor: Chryslene Caillaud / Panoramic by PsnewZ / Profimedia

Novak Đoković i Goran Ivanišević sarađivali su pet godina, od kraja 2019. do početka 2024. godine i njihova saradnja bila je više nego plodonosna. U tom periodu osvojio je četiri pehara na Australijan openu, dva na Rolan Garosu, tri na Vimbldonu i jedan na US Openu, postavši tako najbolji teniser u istoriji sporta.

Međutim, nakon poraza od Sinera u Melburnu 2024. godine, pa potom slabog izdanja na turneji u SAD, odlučio je Đoković da je vrijeme da se rastane sa Ivaniševićem.

Iako su mediji svašta spekulisali, razlog je samo jedan: zasićenje.

Šta je Ivanišević pričao o Đokoviću?

Izvor: Profimedia

Kada god ima priliku, Goran Ivanišević hvali Novaka Đokovića i tako je bilo i u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" kada je gostovao kod Slavena Bilića koji ga je upitao za poređenja sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom.

"To su tri možda i najveća igrača na svijetu. Najljepši tenis ubjedljivo igra Federer. On i kada igra loše, uživaš da gledaš. Onda imaš Rafu koji je borac, do iznemoglosti, to je takav jedan borac, život će da ostavi na terenu. Osvojio je 14 titula na Rolan Garosu, to se nikada u istoriji bilo kog sporta neće desiti. Đoković je najkompletniji od sve trojice i najbolji ikada", kazao je "Zec".

"Žao mi je što mu je 2023. godine nedostajalo par poena, da je osvojio taj Vimbldon osvojio bi sva četiri, imao je i Danila Medvedeva u Njujorku 2021. godine. Kod Federera si znao za Rolan Garos, da je tu Nadal bolji, a Novak je bio osoba koja može da uzme sva četiri slema i da uzme i Olimpijske igre. Ubjedljivo je najkompletniji, a jedan drugoga su gurali i napravili još boljim nego što jesu. Novak je došao malo kasnije, možda je zato manje u nekim očima", dodao je on.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:29 Novak ne može da prođe od dece Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)