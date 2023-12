Terzić poslije odlaska Bahara: "Ja sam kriv, nek se javi ko može bolje"

Autor Dušan Ninković

13 : 43 Kraj konferencije! Generalni direktor Crvene zvezde završio je konferenciju za medije i najavio sledeću - sutra će u istom terminu predstaviti novog trenera, povratnika na klupu crveno-belih, Vladana Milojevića.

13 : 41 Dolazak beka! "Tražimo levog beka, ali sačeakćemo da novi trener kaže svoje mišljenje o igračima na toj poziciji", rekao je Terzić i demantovao odlazak Dragovića: "On je kapiten, vođa. Ne može da ide nigde."

13 : 40 Odlasci! "Imamo interesovanje za Glazera, Bukarija, Olajinku, Krasoa, Stamenića, Ivanića... Ozbiljne ponude i ozbiljne razgovore. Tržište određuje ko je na prodaju, a ko nije. Neće biti prodat niko čiji odlazak ugrožava osvajanje titule. Ubeđeni smo da će Mijatović i Nedeljkovuić narednog leta vredeti više. Sve ponude smo odbili. Na pitanje o ceni nismo želeli da pričamo o tome", rekao je Terzić.

13 : 39 Zvezda odmakla svima! "Koji je danas decembar? 21. decembar. Ovo je samo prolazno vreme. Videćemo na kraju sezone da li sam bio u pravu da smo daleko odmakli svima u Srbiji. I tog Jovana Mijatovića nisu donele rode. Nas Omladinska škola košta četiri miliona godišnje. Imamo zadovoljstvo što se nije pojavio samo jedan Jovan Mijatović nego i Nedeljković, Lučić, Maksimović... Dali četiri miliona za Šerifa? Pa nas je i Mijatović koštao četiri miliona. I ne žalimo što smo platili to", kaže Zvezdan Terzić.

13 : 36 Milojević! "Milojević je sada bolji trener nego što je bio. Znaju se ciljevi Crvene zvezde. Vladan Milojević mora da bude šampion Srbije. Moramo da igramo grupnu fazu, imamo samo jedan dvomeč kao šampioni. Pred Milojevićem je zadatak koji je imao i Bahar je afirmacija mladih igrača. Imali smo i po pet mladih igrača na terenu. Naravno, da za njih imamo veliko interesovanje i očekujemo prihode. U ovom trenutku Mijatović i Nedeljković nisu na prodaju i to smo rekli svim zainteresovanim klubovima", zaključio je generalni direktor Crvene zvezde.

13 : 32 "Sigurno nismo zadovoljni kako je izgledala odbrana. To je rezultat čestog menjanja najboljih 11. Mi smo ovako, kad stavimo na papir, imali mnogo štopera. Pre svih Dragovića koji je došao pre dve godine i Zvezdaši su tada trljali oči, imamo Spajića koji su bili na spisku igrača za Katar 2022, ali je doživeo povredu. Očekivali smo tandem Dragović - Spajić. U međuvremenu smo doveli Nasera Đigu, imamo pregovore sa nekim francuskim prvoligašima i tada će se potvrditi da je igrač velikog potencijala. Što se Borjana tiče, videćemo odluku Milojevića. On je igrač Zvezde na pozajmici, i dalje mu dajemo platu.

13 : 30 Evropska Superliga! "Video sam jutros odluku suda. Proglasili su nelegalnom odluku UEFA i FIFA, međutim, stav Crvene zvezde je jasan. Mi ne želimo da radimo ništa što nije u skladu sa UEFA. To je jedini pravi, sportski model. Ne interesuje nas nikakva Superliga", rekao je generalni direktor.

13 : 26 Uspesi! "Niko ne može da mi oduzme sedam šampionskih titula. Niko ne može da mi oduzme da sam preuzeo klub pred raspadom. Zvezdan Terzić je jedan od najuspešnijih funkcionera u istoriji Crvene zvezde. Voleo bih da dođe neko bolji od mene. Neko ko će praviti bolje rezultate. Zvezda je demokratski klub gde svako može da glasa i da bude biran. Još nisam video da se neko prijavio. Svi pametni ljudi su svesni koliko je teško voditi Crvenu zvezdu. Kad god neko pomisli da može bolje, ja sam srećan da se pomerimo. Nek napravi bolje. A mi ćemo osvojiti šampionsku titulu i ove sezone, moju osmu za deset godina", rekao je Terzić.

13 : 24 O treneru... "On ima taj stav, kao što u Izraelu svi praktikuju. On posmatra i analizira, a saradnicima prepušta. Nisu tačne priče da je sedeo u kancelariji. Rukovodio je gledao, svaki trening bio prisutan. Rekli smo mu da je ovo Srbija, da igrači očekuju bliži odnos, da im se kaže šta da poprave. Njegov stil prosto je takav. Ostao je dosledan tome", rekao je generalni direktor i dodao: "Mi Bahara pratimo od Olimpijakosa kada ih je demolirao u Pireju. To što smo videli bio je model kako želimo da Zvezda izgleda u Evropi. Od tada smo pratili njegov rad, raspitivali se. Dobili smo sve najbolje ocene, on je tamo stvarno ikona, legenda i verovatno jedan od najboljih trenera koje su ikada imali. Bili smo ubeđeni da je on idealno rešenje. Dominantno smo već šestu godinu osvajali titulu, ali smo osetili da je malo za zvezdašku javnost. Morali smo da iskoračimo. Zasmetalo nam je što smo bili inferiorni u Trabzonu i Monaku. Ove sezone smo u višem takmičenju bili mnogo kvalitetniji i dominantiji. U svakoj utakmici smo bili aktivni. Niko od gledalaca nije napustio stadion. Nije mi dobro kad se setim Bajerna u Beogradu. Od Zvezde u Ligi šampiona hoćemo ovo što smo imali sa Barakom Baharom. Nikada nismo bili ovako konkurentni. Sve ovo pričam kao fudbalski čovek, a svi mogu da me demantuju da sam uzeo samo jedan bod. Prihvatam krivicu, samo je rezultat merilo kvaliteta."

13 : 20 Endiaj! "Zvezdaška javnost je surova i ne da vreme. Mnogi se igrači nisu dokazali u Zvezdi, pa su pokazali da su ozbiljni igrači. Kod nas posle 10 dana očekuju da bude Mesi. Došao je kao izrazita želja Baraka Bahara, kojeg ste vi veličali. Ja sam spuštao loptu. Želeo je klasičnu devetku, isključivo njega. Vreme će pokazati da li je pogrešio. Greške su sastavni deo ovog posla. U matematici je dva i dva četiri, ovde mnogo stvari utiče. Videćemo... Šerif Endiaj ima ugovor, ostaje sigurno. Po FIFA pravilima ne može da nastupa za treći klub u sezoni. Videćemo kakav će tretman imati kod novog trenera. Čekaju nas teške pripreme, a trener će moći da se uveri u kvalitete. Ja iskreno mislim da Crvena zvezda ima veliki igrački kadar, verovatno veći nego što je potrebno. Videćemo da se rasteretimo. Bilo je mnogo nezadovoljnih igrača u svlačionici, koji su očekivali da će igrati. Nadam se da ćemo u januaru rasteretiti kadar", zaključio je Terzić.

13 : 16 Bahar bi ostao! "Vladan Milojević je jedini kandidat. Danas ćemo razgovarati sa njegovim agentima i sve ide u pravcu da će biti novi trener Zvezde. Da je Barak Bahar juče pobedio, naravno da bismo nastavili saradnju. Imao bi pet bodova više. Skupština je postavila sportske ciljeve kluba. Osvajanje titule i igranje UEFA takmičenja. Od Milana i Minhena do Istanbula jedino je Zvezda igrala u Ligi šampiona. Nisam zadovoljan rezultatima, ali po igrama ovo je najbolja Zvezda u Ligi šampiona od kako sam ja u Crvenoj zvezdi. To što smo mi postavili cilj da pobedimo i rezimiramo protiv Jang bojsa, to je naša vera u rad u Crvenoj zvezdi", rekao je Terzić.

13 : 13 Uspesi! "Možda je prepotentno, ali kao što preuzimam neuspehe, tako i uspehe pripisujem sebi. Od 2014. kada sam došao, Zvezda je bila klub pred raspadom, pred stečajem. Predlagao se UPPR, to su revizorske kuće predlagale. Neko ko se probudio iz zimskog sna kaže 'A Endiaj?'. A sedam titula, sedam grupnih faza, tri Lige šampiona... Perfektno poslovanje Crvene zvezde gde imamo nula u sivoj zoni. A 73 miliona tržišna vrednost igrača? I za to sam ja zaslužan. Ne želim da delim odgovornost", ispričao je Zvezdan Terzić.

13 : 11 Terzićeva ostavka? "Kao prvi čovek kluba koji donosi odluke, uvek sam ja kriv. Ako je njihova greška, ja sam ih izabrao. I kod Bahara prihvatam krivicu za sve što se desilo, i rezultatski i finansijski. Rekao sam već, prvi put kad Zvezda ne bude šampion ja podnosim ostavku. Uvek ću preuzeti odgovornost na sebe", rekao je Terzić!

13 : 09 O Baharu! "Treba da čestitamo i Jang bojsu i Partizanu. Da smo materijalizovali šanse, Zvezda bi u Ligi šampiona završila kao trećeplasirani tim i to smo planirali. Da smo juče pobedili u derbiju, gde smo bili apsolutni favoriti,... Nažalost, nismo pobedili. Da jesmo bili bismo jesenji šampioni sa pet bodova više. Zbog te dve utakmice možemo da okarakterišemo jesen kao neuspešnu. Bahr kao svestan, korektan i pošten čovek sagledava stvari i rekao je da treba da se raziđemo. Ja sam njemu letos rekao da će mu u Zvezdi sve dati osim vremena. Zvezda nije tim koji menja tim na svaka dva meseca. Želeli smo, podržavali, ali postoje crvene linije preko kojih ne može da se pređe. Interes Zvezde je iznad svakog pojedinačnog interesa", zaključio je Zvezdan Terzić.

13 : 06 Prvi utisak! "Evo ljudi, prvoo da vas pozdravim. Kao što znate, uvek na kraju polusezone okupimo se da napravimo retrospektivu. Pre svega, na početku hoću da kažem da nismo ispunili ciljeve koje smo sami zacrtali. Nismo i želim da se izvinim zvezdaškoj javnosti jer smo kao i oni očekivali više. Epilog svega je sporazumni raskid ugovora sa Baharom, to tako biva u fudbalu. Kad nema rezultata prvi strada trener. Želim da se zahvalim Baharu za šest meseci, uradio je i mnogo dobrih stvari. Drago mi je što se rastajemo kao prijatelji. On je svestan velikih očekivanja, ali i pored velike volje nije mogao da ih ispuni. Želim da prekinem spekulacije da će advokati imati pune ruke posla. To su neproverene priče. Ugovor je jasan, potpisan je na tri godine, Bahar je imao svoju platu i može da je prima dok ne nađe posao. On hoće da radi i kada nađe posao prestaće da proma platu. Žao mi je što je saradnja prekinuta, radi se o odličnom treneru. Došao je ovde da napravi iskorak. Od početne euforije, ušli smo u krizu iz koje nismo mogli da se izvučemo. Pre mesec dana smo obavili jedan razgovor. Sa ovim kvalitetom igrača nije smeo da dozvoli da završimo na drugom mestu u Superligi. Baraku se u dve utakmice sve svelo na sreću. To su utakmice u Bernu i juče u Humske. Mislim da je obe Zvezda zaslužila da pobedi. Nije pobedila", rekao je Terzić!

12 : 55 Obraća se Zvezdan Terzić! Generalni direktor Crvene zvezde za nekoliko minuta biće pred novinarima na stadionu "Rajko Mitić", gde će pričati o jesenjem delu sezone, Baraku Baharu, Vladanu Milojeviću...

12 :40

Terzić i Milojević! Kada je pre šest i po godina Vladan Milojević prvi put promovisan za novog trenera Crvene zvezde, bio je izričita želja generalnog direktora Zvezdana Terzića. Njihova saradnja trajala je dve i po godine, obeležena je evropskim prolećem kroz Ligu Evrope, učešćima u dve grupne faze Lige šampiona, kao i šampionskim titulama u Srbiji - Milojević je osvoji dve i za treću napravio sedam bodova kapitala Dejanu Stankoviću.

12 :20

Bahar bez velike pobede! Trener Crvene zvezde Barak Bahar napušta Beograd bez ijedne pobede u važnim mečevima. Derbi protiv najvećeg rivala izgubio je u Humskoj (2:1), protiv drugoplasiranog tima iz prošle sezone, ekipe TSC-a, remizirao je na Marakani, a poraze su mu naneli Čukarički i Voždovac. Grupna faza Lige šampiona završena je sa samo jednim bodom, bez trijumfa nad Jang bojsom koji je izvučen iz četvrtog šešira.

12 :00

Tabela Superlige! Ovakvo je trenutno stanje:



Standings provided by

Standings provided by Sofascore

11 :35

Šta mora da menja Vladan Milojević? Vremena nema mnogo, ali je novi trener Crvene zvezde poznat kao veliki radnik. Do početka priprema za prolećni deo sezone mora da donese nekoliko važnih odluka, skrati igrački kadar, suzbije redove i počne da pobeđuje u nizu na domaćoj sceni. Samo tako Zvezda može do titule ove sezone! Vidi opis Terzić poslije odlaska Bahara: "Ja sam kriv, nek se javi ko može bolje" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

11 :25

Navijači oterali fudbalere! Već drugi put ove sezone navijači Crvene zvezde poručili su fudbalerima svog tima da im mesto nije ispred severne tribine već u tunelu! Kada se ekipa ne zalaže dovoljno i kada ne ostvaruje rezultate u skladu sa očekivanjima, onda nema ni zajedničkog pevanja nakon meča - igrači su nakon meča krenuli na sever, ali su ubrzo promenili pravac i otišli u tunel između juga i istoka. Pogledajte 00:30 Delije oterale igrače Zvezde Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković