Nemojte me pitati, to je bio užas! "Kao da i sad vidim Arkana u hotelu Jugoslavija"

"Kad se sjetim šta su radili i kako su radili...."

Izvor: MN PRESS

Željko Ražnatović Arkan ubijen je prije 24 godine i tim ubistvom u hotelu Interkontinental počeo je i kraj Fudbalskog kluba Obilić. Iako je udovica Svetlana Ceca Ražnatović aktivno vodila tim iz beogradskog naselja Vračar i narednih godina, a "vitezovi" igrali i Evropu, neizbježan je bio potpuni krah. Za vrijeme Ražnatovićeve vladavine, "vitezovi" su postali jedini prvak SR Jugoslavije pored Crvene zvezde i Partizana i još nijedan tim nije prekinuo vladavinu tog tandema od raspada SFR Jugoslavije. Dogodilo se to 1998. godine, kada je Obilić prvi put igrao u najvišem rangu i ekspresno osvojio titulu i završio sa dva boda više od Crvene zvezde, a sa 16 bodova više od Partizana, koji je te godine osvojio Kup Jugoslavije.

Uz ubjedljivu pobjedu Crvene zvezde u 110. "vječitom" derbiju te sezone (4:0), podjednako dugo se pamti i duel Obilić - Crvena zvezda, na kojem je Arkan navodno sa klupe dobacivao prijetnje crveno-bijelima. Trener Zvezde Milorad Kosanović tada je održao sastanak na poluvremenu na terenu, jer ekipa na Vračaru nije ni odlazila u svlačionicu. "Crvena zvezda je tada imala vrhunski tim. Generacija sa Jevrićem, Njegušem, Stankovićem, Ognjenovićem i Bunjevčevićem bila je najbolja poslije one iz Barija. Dobili smo sva tri vječita derbija te sezone, igrali najljepši fudbal. Ništa nam to nije vrijedilo, nismo mogli da se izborimo sa onim što se dešavalo van terena", govorio je Kosanović za "Informer".

A šta se događalo kraj terena? "Nemojte me pitati, to je bio užas. Kad se sjetim šta su radi i kako su radili...", govorio je Kosanović za dokumentarac B92.

Jedan od vodećih igrača Obilića u to vrijeme bio je Kuzman Babeu, koji i dalje živo pamti posljednje kolo i utakmice Proleter - Obilić 1:1 u Zrenjaninu i Železnik - Crvena zvezda 2:1 u Beogradu. "U posljednjem kolu razlika je bila jedan bod. Vodili smo u Zrenjaninu do 88, 89. minuta, Juškić je dao gol i nismo znali šta se dešava u Železniku. Pretpostavljali smo da Zvezda dobija u Železniku, dosta je jaka bila, a Železnik u donjem dijelu tabele. U 88. minutu se dogodila gužva u našem kaznenom prostoru, Jović, Smederevac, dao je gol i bio je jako dobar igrač, a mi smo svi popadali na travi. Sjećam se da je Željko bio na klupi, svi su vikali 'Ajmo, a niko nije znao rezultat u Železniku. Odigrao se još minut-dva, mi popadali, igrači Proletera slave sa navijačima jer su ostali u ligi, a onda i naši na tribinama slave. Neko je javio da je u Železniku Zvezda izgubila i tada je počelo slavlje. Biti prvak Jugoslavije bio je i lični uspjeh i uspjeh kluba... Iskustvo koje nikad neću zaboraviti", rekao je on za Balkaninfo.

Poslije utakmice, Ražnatović je slavio sa ostatkom tima. "Sjećam se da je Željko sa nama išao autobusom do Beograda, uzeo je mikrofon, promukao je. Bilo je pjevanja, vriske, skakanja u autobusu, polivanja vodom... Nikad ga nismo vidjeli u takvom raspoloženju. Znao je da se raduje pobjedama, ali da bude sretan kao malo dijete... Bilo je to nevjerovatno, iako je on uvijek bio raspoložen, nikad nije bio ljut na nas, a toliku želju za uspehom i pobedom nisam vidio. Poslije toga smo u hotelu Jugoslavija imali i veliku proslavu i odmah to veče je dao nagradu. Sjećam se kao da ga vidim, uzeo je mikrofon, bio je orkestar Bokija Miloševića i rekao 'Izvinjavam se, samo da muzika prekine da podijelim igračima šta su zaslužili'. Držao je 30-ak koverata punih para. Treneru Okuki dao je džip, sportski direktor Zoran Petrović dobio je Mercedes, a kapiten Juškić Roleks i uz to smo bili i novčano nagrađeni"

Obilić je tog leta igrao kvalifikacije za Ligu šampiona protiv Bajerna i Franc Bekenbauer nije hteo da dođe u Beograd zbog Arkana, a potom su "vitezovi" igrali i protiv Atletiko Madrida. Klub je ubrzo poslije ubistva Ražnatovića počeo da "tone" i potonuo je 2006. u amaterski rang, iz kojeg se više nikad nije vratio.