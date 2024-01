Murinjo ima taktiku da uništi fudbalski meč! Peljto otkrio: "Napadaju, pa svi utrče u teren!"

Sudija iz BiH ispričao kako Žoze Murinjo i njegovi saradnici prave skandale tokom utakmice.

Već više od dvije decenije portugalski trener Žoze Murinjo smatra se za jednog od najboljih na svijetu - njegovim timovima rezultat je u prvom planu, pa i kad ne igraju lijepo ili su potpuni autsajderi, nekako stižu do uspjeha. Portugalac voli da napravi skandal kada njegovoj ekipi ne ide i to nije nikakva tajna u svijetu sporta. Buka pored aut linije, sukobi sa sudijama ili protivničkim trenerima, dizanje tenzije i slične stvari iz prve ruke vidio je i Irfan Peljto, najbolji sudija Bosne i Hercegovine.

U sudijskom timu Slovenca Slavka Vinčića, Peljto je dobio ulogu da bude četvrti sudija na revanš meču polufinala Lige Evrope u sezoni 2022/23. Tada su Roma i Bajer iz Leverkuzena igrali za mjesto u finalu, a italijanski tim je u Njemačku odnio gol prednosti. Murinjo je bio spreman za šou, a Peljto se danima pripremao za okršaje sa njim pored terena - na jednu stvar nije računao!

"Kad sam vidio da sam dobio polufinale Lige Evrope, bilo mi je 'vau'. Za Murinja se ti već pripremaš kako se pripremaš... I sad ti sve nekako kontaš 'Ma je l' možda daleko?', vamo, tamo... Ja izlazim na teren i znači ovako: delegatska klupa, metar je Roma, metar je Leverkuzen. Ja odmah znam šta je. To sad kad krene između njih, belaj. I kreće utakmica, ja sam ful spreman za njega, ali smo se dogovorili mi da mu ne dajemo toliko pažnje jer ako on vidi da ima pažnju on će još više. Međutim, on je prvu utakmicu pobijedio 1:0 i sad on igra ono njegovo, na nulu", rekao je Irfan Peljto u podkastu "Indirekt" koji još nije premijerno prikazan.

Najbolji sudija iz Bosne i Hercegovine do detalja pamti kako je izgledao meč u Leverkuzenu, koji je na radost Žozea Murinja i Rome završen bez golova. "On je vidio na meni da sam ja rekao 'Ovo je zadnje', pred njim namjerno. Prišao mu, govorim na engleskom 'Slavko, još jednom i on ide napolje'. Ja ga prepadam, a ustvari ništa mu ne govorim, nisam ni pritisnuo dugme. On se okreće i kreće taktika Rome sa klupe! Imaju dva asistenta, trener golmana, predstavnik kluba i dva fizioterapeuta. Jedan po jedan napada! Kad god ima neka situacija, jedan izađe, napadne, pređe na ovu stranu, iznervira Ćabija Alonsa... Bilo koji igrač da padne, oni trče u teren odmah! Svi trče u teren, kao povreda, odgovara im 0:0. U jednom momentu ja zovem Slavka Vinčića i kažem 'Slavko, ne može više' i on bum - karton nekom pomoćnom treneru. Sad je i Ćabi poludio, kaže 'Znam šta mi radi, trenirao me je!', ispričao je Peljto o utakmici iz prethodne sezone. Ipak, tu nije bio kraj podvalama Rome na čelu sa Murinjom.

"Sad je to već pred kraj - tri-četiri minuta, vide oni da su svi oni potrošeni. Namjerno vam ulazi Stefan El Šaravi, dok se zagrijava ulazi u teren. I sad ti to vraćaj... Na kraju, da dobiju na vremenu, ustaje fizioterapeut i krene s publikom da se svađa. Ovi sjede mirni, ništa, kao bubice. Ali on je zakuvao! Drži, zaustavi, belaj, Dobio on na svom vremenu, dobio je sve i 0:0. On se raduje, tamo navijači, zvižduk, neće da se rukuju, hoće da se rukuju... Ja ulazim, ima ona zona za novinare i njega pitaju 'Gospodine Murinjo, antipropaganda fudbala, faulovi, valjanje, šta imate da kažete na to?'. Samo jednu rečenicu. 'Možete mi reći ko je u finalu?'. Hladna voda. To je Murinjo", dodao je sudija iz BiH.