"Tekila i kokteli": Engleskog napadača zbog "bančenja i laganja da je bolestan" očekuje kazna od 650.000 funti!

Napadača Mančester junajteda i reprezentacije Engleske Markusa Rašforda očekuje moguća kazna od 650.000 funti nakon "12 časova ispijanja tekile" u Belfastu, zbog koje je propustio trening pritom lažući da je bolestan.

Klub sa "Old Traforda" bi mogao papreno kazniti Markusa Rašforda nakon što je navodno javio da je bolestan, propustivši trening, a kasnije je otkriveno da je ustvari pio 12 sati u Belfastu.

Menadžer "crvenih-đavola" Erik Ten Hag izbacio je 26-godišnjaka iz konkurencije za meč protiv Njuport kauntija u FA kupu nakon što je viđen da "banči" u Belfastu.

Rašford je prema pisanju engleskih medija navukao bijes saigrača, a bio je toliko pijan da se onesvijestio pred konobaricom koju je pozvao u izlazak u glavnom gradu Sjeverne Irske.

Junajted se kasnije oglasio saopštenjem u kojem je navedeno da je engleski napadač , koji je i prije bio kritikovan zbog partijanja ove sezone, "preuzeo odgovornost" za svoje ponašanje. Menadžer ten Hag je cijelu ujdurmu opisao kao "internu stvar".

Međutim, sada engleski mediji tvrde da će Rašforda, koji je jedan od najplaćenijih igrača u klubu, menadžer kazniti dvosedmičnog platom vrijednom 650.000 funti.

Iako niko još zvanično nije potvrdio kaznu iz Junajteda, ali evidentno je da je napadač, koji je ove sezone u svim takmičenjima postigao samo četiri gola, stavljen na "led" i da menadžer ima ovlaštenja da kazni igrača dvosedmičnom platom.

Rašford je prošle godine potpisao ugovor na sedmičnu platu od 325.000 funti, a u ponedjeljak je u društvu agenta i brata Dvejna Mejnerda razgovarao sa Ten Hagom i sportskim direktorom "crvenih đavola" Džonom Martuom.

Ovo nije prvi put da je Rašford uhvaćen zbog bančenja po žurkama - takođe je Ten Hag u oktobru kritikovao igrača zbog proslave 26. rođendana samo nekoliko sati poslije poraza od gradskog rivala Mančester sitija.

Izgleda da je problem to što se razišao sa svojom zaručnicom Lusijom Loi, koja mu je ljubav iz djetinjstva, s kojom je viđen ponovo u novembru, ali čini se da do pomirenja nije došlo, pa je Rašford prilično emotivno rastrojen.

Sada je u Belfastu navalio na tekilu i koktele, potvrdila je konobarica Sara Ader koju je pozvao da mu pravi društvo. Istakla je da je Rašford bio toliko pijan da je u svojoj hotelskoj sobi bacao svežnjeve novca prije nego se onesvijestio.

"Rašford me je pozvao na 'čudan' sastanak, očigledno želeći da se baš napije".

U sjevernoirsku prestonicu je u srijedu došao privatnim avionom, prijavio se u hotel "Ficvilijam" s pet zvjezdica, a onda se "olešio" u pabu Dirti Onion Lejveri, prenose engleski mediji.

Narednog dana, nakon posjete FK Larna za koji je potisao njegov prijatelj Ro-Šon Vilijams, dvadesetšestogodišnji igrač je otišao u italijanski restoran, gdje je zaposlena Ader, inače samohrana majka.

Ona je u izjavi engleskim medijima istakla da nije u početku prepoznala fudbalera Mančester junajteda, već da je saznala tek nakon što je njen šef rekao da je to zvijezda "crvenih đavola".

Pridružila se Rašfordu, koji je bio u društvu dva muškarca i dvije žene, od kojih je jedna bila veoma lijepa Francuskinja. Fudbaler je naručio ribu - brancin, ali nije jeo, već se fokusirao na tekilu i koktele, prije nego je pozvao da im se pridruži u izlasku.

Nakon što je pristala, Rašford je pitao za neki noćni klub gdje bi ostali do tri ujutro.

"To mi je jasno dalo do znanja da je već odlučio da neće ići na trening u petak. Nije planirao ići kući te večeri', rekla je Ader i dodala da je fudbaler nastavio sa ispijanjem tekile i da je bio u misiji da se "oleši".

Obišli su nekoliko noćnih klubova prije povratka u hotelski apartman koji košta 1.500 funti za noć, gdje je morala da Rašforda smjesti mrtvog pijanog u krevet.

"Bio je u tom trenutku jako pijan. teturao je i padao, a ja sam ga podigla i stavila na krevet. Bio je potpuno obučen i pretpostavljam da se onesvijestio. Nije ni ušao ispod pokrivača", rekla je konobarica i dodala da se probudila tek u 9.30 časova i od hotelskog osoblja saznala da se Rašford odjavio četiri i po sata ranije.

Sletio je u Mančester u osam ujutro, ali nije trenirao tog dana nakon što je javio da je bolestan što se prema izvorima bliskim Junajtedu nimalo nije dopalo njegovim saigračima pred meč u FA kupu, koji jedino mogu osvojiti ove sezone.

"Igračima je rečeno da je previše bolestan da bi trenirao, a onda se saznalo da je bio u noćnom klubu. Nisu mogli vjerovati da bi to uradio s obzirom na situaciju u kojoj se klub nalazi".

No, sada se ponovo vratio treninzima i biće u konkurenciji za naredni meč protiv Vulverhemptona, a prethodni duel sa "vukovima" prošle sezone je takođe propustio zbog kašnjenja na sastanak tima.

Nekadašnji fudbaler, a sada kolumnista, Kris Saton, žestoko je kritikovao Rašforda zbog nediscipline.

"Markus Rašford vrijedi nekoliko dobrih igrača Mančester junajteda u ovom trenutku. Misli da je nedodirljiv. Ovo mu nije prvi put da je napravio prekršaj već to radi u kontinuitetu. Nema poštovanja prema menadžeru i prema svojim saigračima. To je suština. Vjerovatno misli da će ionako nadživjeti Ten Haga, ali je izvan kontrole, koliko ja vidim", rekao je Saton.

Podsjetimo, Rašford je u oktobru proslavio svoj 26. rođendan nekoliko sati nakon debakla od Mančester sitija (0:3), a tada je reagovao ten Hag rekavši da je razgovarao sa Markusom i da je takvo ponašanje neprihvatljivo na "Old Trafordu".

"Izvinio se i to je to. Za nas je to interna stvar. On (Rašford) je vrlo motivisan da popravi stvari, potpuno je s nama. Napravio je grešku, ali to ne znači da se ne uklapa. Vidim ga svaki dan na treningu, znam što radi", rekao je tada holandski stručnjak.

Da Rašford ima ozbiljan problem, najbolje pokazuje statistika - prošle sezone je postigao 30 golove, a ove samo četiri u svim takmičenjima.