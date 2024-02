Žalio sam se na rasizam, a sudija mi dao crveni! Nova bura u srpskom fudbalu, oglasio se igrač Pazara!

Abdulaj Sise iz Novog Pazara tvrdi da ga je jedan fudbaler Napretka uvrijedio na rasnoj osnovi.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Napredak je u nedjelju pobijedio Novi Pazar 3:1 (3:1) na svom stadionu u Kruševcu, a na kraju je došlo do bure zbog koje je fudbaler gostiju Abdulaj Sise isključen. Dobio je žuti karton u 57. minutu, pa drugi isključujući u petom minutu nadoknade, zbog čega se oglasio na Instagramu i želio je da objasni šta se desilo.

Prema riječima fudbalera iz Gvineje, burno je reagovao zbog toga što je uvrijeđen na rasnoj osnovi: "Razočaran sam zbog srpskog sudije jer sam danas bio žrtva rasizma zbog kapitena Napretka Uroša Ljubomirca. Došao sam do sudije da se požalim i ništa mi nije rekao na to. Onda sam ušao na teren i došao je do mene i dao mi crveni karton. Ponosan sam što sam crn", napisao je Sise na svom Instagramu.

U međuvremenu je i Novi Pazar reagovao na društvenim mrežama i tražio je od Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije (FSS) da se zbog ovih stvari poništi kazna njihovom igraču kako bi već u narednom kolu mogao na teren, dok su takođe reagovali i saopštenjem zbog suđenja Nenada Minakovića.

Sise je inače ljetos stigao iz Tuzlaspora i ove sezone je standardan u dresu Novog Pazara. Može da igra kao štoper ili zadnji vezni, a do sada je upisao 19 nastupa i po jedan gol i asistenciju.

Igrač Novog Pazara Cisse na svom instagramu nakon utakmice sa Napredkom,SRAMOTApic.twitter.com/TIsJdrxMgi — Marko (@zwhcqz)February 26, 2024

(MONDO - M.V.)