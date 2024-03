Dobojska Sloga se plasirala u polufinale Kupa BiH!

Sloga nadoknadila zaostatak iz Posušja i plasirala se u polufinale Kupa BiH.

Nakon što su prvom meču četvrtfinala Kupa BiH poraženi u Posušju rezultatom 3:2, fudbaleri dobojske Sloge u revanš susretu slavili su rezultatom 2:0 i plasirali se u narednu fazu ovog takmičenja. Dobojski tim je već u 17. minutu "poravnao" ukupan rezultat da bi do kraja prvog poluvremena stigli i do gola prednosti, koju su sačuvali do samog kraja.