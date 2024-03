Radnik odbranio trofej u muškoj konkurenciji, a Gačanke nakon decenije podigle pehar Kupa BiH

Odbojkašice Gacka RD Svislajon i odbojkaši bijeljinskog Radnika pobjednici su Kupa Bosne i Hercegovine.

Izvor: Promo/OK Radnik Bijeljina

Hercegovačke odbojkašice osvojile su Kup BiH nakon što su u finalu u Orašju savladale najvećeg rivala - Bimal Jedinstvo iz Brčkog rezultatom 3:1 rezultatom 25:13, 25:23, 16:25, 25:26.

Prvo ime finala bila je Jelena Stanimirović, koja je proglašena za igrača odlučujućeg susreta.

Gačanke su prošle sezone osvojile istorijsku titulu, a sada su nakon 10 godina u klupske vitrine donijele trofej namijenjen pobjedniku Kupa BiH, a ove sezone su već osvojile i Kup Republike Srpske.

Izvor: CEV

Načelnik opštine Gacko Ognjen Milinković čestitao je odbojkašicama Gacka i istakao da su osvajanjem Kupa BiH svoje mjesto još jednom učinile ponosnim, objavljeno je na opštinskom sajtu.

"Ako je neko i postavio pitanje o višestrukim priznanjima kojima smo vas okitili prilikom odabira sportiste godine, razuvjerio se. Nismo sumnjali u vaše želje, vaš cilj. Kada se igra srcem, granice ne postoje. Stanovnici Gacka večeras slave zajedno sa vama", istakao je Milinković.

Trofej Kupa BiH u muškoj konkurenciji odbranili su odbojkaši bijeljinskog Radnika, koji su u finalu savladali ekipu HOK "Magic Ice" Domaljevac rezultatom 3:1.

OSVAJAČI KUPA BIH:

2023/2024 OK Radnik (Bijeljina)

2022/2023. OK Radnik (Bijeljina)

2021/2022. OK Mladost (Brčko)

2020/2021. OK Mladost (Brčko)

2019/2020. nije odigrano zbog korone

2018/2019. OK Mladost (Brčko)

2017/2018. OK Mladost (Brčko)

2016/2017. OK Mladost (Brčko)

2015/2016. OK Mladost (Brčko)

2014/2015. OK Mladost (Brčko)

2013/2014. OK Mladost (Brčko)

2012/2013. OK Brčko-Jedinstvo

2011/2012. OK Kakanj

2010/2011. OK Kakanj

2009/2010. OK Kakanj

2008/2009. OK Kakanj

2007/2008. OK Kakanj

2006/2007. OK Modriča Optima

2005/2006. OK Kakanj



(Srna/MONDO)