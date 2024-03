U subotu finale Kupa BiH, Radnik brani trofej protiv Domaljevca: Domaćin favorit, ali to je motiv više za Bijeljince

Finalni susret Kupa Bosne i Hercegovine na programu je u subotu od 19 časova u dvorani "Fra Martina Nedića" u Orašju.

Odbojkaši Radnika iz Bijeljine prošle sezone osvojili su sve što se osvojiti može - Premijer ligu BiH, Kup BiH i Kup RS, a u subotu će pokušati da odbrane prvi od tri trofeja.

U finalu Kupa BiH, Bijeljinci će odmjeriti snage sa Domaljevcem, a ovaj meč biće odigran u subotu od 19 časova u dvorani "Fra Martina Nedića" u Orašju.

Tim Vladimira Milićevića ove sezone u prvenstvu upisao je 15 pobjeda i samo tri poraza, od čega dva od sutrašnjeg rivala (treći od lidera Napretka), te zbog ovoga u Bijeljini smatraju da su odbojkaši Domaljevca favoriti u ovom meču. Takođe, oni će biti domaćini finalnog susreta, zbog čega je blaga prednost na njihovoj strani.

"Pred nama je finale Kupa BiH, utakmica koja znači puno i nama i domaćoj ekipi Domaljevca. Mi smo branioci trofeja i sa tim zvanjem ulazimo u ovu utakmicu. Idemo sa maksimalnim respektom prema protivniku, smatramo da smo podjednakog kvaliteta i da u ovom odnosu snaga, ali iz razloga što se meč igra u Orašju, smatram da je ekipa Domaljevca favorit. Naime, favoriti su i zato što smo obje utakmice u ligi izgubili, ali mislim da je to samo motiv više za nas da pokažemo da su to možda bili samo neki lošiji dani u našoj ekipi", rekao je Milićević u najavi meča.

Ipak, pomenuti porazi trebalo bi dodatno da motivišu bijeljinski tim, koji će pokušati da se revanšira Domaljevcu za dosadašnje poraze.

PUT DO FINALA Radnik je u polufinalu savladao Kakanj 78 maksimalnim rezultatom 3:0 u obje utakmice, dok je Domaljevac bio bolji od Modriče (3:0, 3:1).

"Nadam se da će momci izaći na teren maksimalno motivisani, a nema već motivacije od finala Kupa BiH. Poručio sam momcima, a reći ću im i pred utakmicu, da se opuste i igraju i da budu maksimalno fokusirani na terenu. Mislim da će nas to dovesti do našeg cilja, to maksimalno dobre igre i povoljnog rezultata", dodao je trener Radnika.

Nemanja Jelić svjestan je važnosti sutrašnjeg finala.

"Očekuje nas do sada najbitnija utakmica u sezoni. Borićemo se za drugu titulu u Kupu BiH. Čeka nas veoma težak protivnik, od kojeg smo izgubili dva puta do sada i to nam je motiv više da damo sve od sebe i potvrdimo kakva smo ekipa za šta smo sve spremni. Pozivam navijače iz Bijeljine da nas podrže u Orašju i da zajedno dođemo do trofeja u Kupu BiH", poručio je Jelić.

Osvojen trofej u Kupu BiH prošle godine Radniku je bio prvi u istoriji, dok Domaljevac do sada nikada nije podizao pehar u najmasovnijem takmičenju.

Rekorder je Mladost iz Brčkog sa osam pehara, šest puta najbolji bili su odbojkaši Kaknja, dok su po jednom, osim Radnika, Kup BiH osvajali Modriča Optima i Brčko-Jedinstvo. Zbog pandemije korona virusa, završnica Kupa BiH nije igrana 2020. godine.

OSVAJAČI KUPA BIH:

2022/2023. OK Radnik (Bijeljina)

2021/2022. OK Mladost (Brčko)

2020/2021. OK Mladost (Brčko)

2019/2020. nije odigrano zbog korone

2018/2019. OK Mladost (Brčko)

2017/2018. OK Mladost (Brčko)

2016/2017. OK Mladost (Brčko)

2015/2016. OK Mladost (Brčko)

2014/2015. OK Mladost (Brčko)

2013/2014. OK Mladost (Brčko)

2012/2013. OK Brčko-Jedinstvo

2011/2012. OK Kakanj

2010/2011. OK Kakanj

2009/2010. OK Kakanj

2008/2009. OK Kakanj

2007/2008. OK Kakanj

2006/2007. OK Modriča Optima

2005/2006. OK Kakanj

