Hari Kejn oborio rekord star šest decenija!

Engleski napadač uradio nešto što niko prije njega nije uspio u Bundesligi.

Izvor: HMB Media / imago sportfotodienst / Profimedia

Hari Kejn prošlog ljeta stigao je u Bajern iz Totenhema za sumu od 95 miliona evra, a Bavarcima se isplatio svaki uloženi cent.

Engleski napadač postigao je 37 golova u svim takmičenjima, a pogotkom u subotu protiv Darmštata (5:2) oborio je rekord star šest decenija.

Bio je ovo 31. gol za Kejna u njegovoj debitantskoj sezoni u Bundesligi, čime je nadmašio legendarnog napadača HSV-a Uvea Zelera, koji je u svojoj prvoj bundesligaškoj sezoni 1963/64 postigao 30 golova.

Hari Kejn je ujedno i srušio svoj rekord kada su u pitanju golovi u domaćem prvenstvu. U dresu Totenhema on je dva puta stizao do učinka od 30 golova, bilo je to u sezonama 2017/18 i 2022/23.

Englez će sigurno popraviti svoj rekord, s obzirom da je do kraja sezone ostalo još osam kola, a nije isključeno i da napadne rekord Roberta Levandovskog koji je postigao 41 gol u sezoni 2020/21, što je rekord Bundeslige.