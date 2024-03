Srbija nema igru pred EURO, a svi se prave da je sve super!

Koliko god selektor Dragan Stojković bio nepopravljivi optimista, teško je da će sada u Srbiji naći osobu koja dijeli takav stav sa njim pred Evropsko prvenstvo u Njemačkoj, posebno nakon debakla u Rusiji. Zato je vrijeme da paničimo, bar makar malo.

"Nikakva panika. Ima vremena da se vratimo, sve držimo u našim rukama", rekao je selektor Srbije Dragan Stojković Piksi poslije poraza od Brazila (2:0) na Svjetskom prvenstvu u Kataru, kada je pokušavao da podigne raspoloženje javnosti uoči mečeva sa Kamerunom i Švajcarskom, ali ispostavilo se da nas osjećaj nije varao.

"Treba ostati miran. Nema razloga za nikakvu paniku, sve je u našim rukama. Uradićemo mi ono što se očekuje od nas!", bila je poruka Piksija godinu dana kasnije, nakon poraza od Mađarske u Budimpešti (2:1), kada je "pola zemlje" počelo da čupa kosu jer su "orlovi" ugrozili plasman na Evropsko prvenstvo. Ispostavilo se, nije to bilo bez razloga, pošto smo protiv Bugarske u Leskovcu strepili sve do posljednjeg trenutka da li ćemo konačno otići u Njemačku. I odosmo, sa gorkim ukusom u ustima.

"Nema nikakve panike, zaista, i da smo pobijedili ništa se ne bi promijenilo", poručio je Piksi iz Moskve poslije najtežeg poraza (4:0 protiv Rusije) u njegovoj eri na klupi Srbije. Iako je meč bio prijateljskog karaktera, poučeni ranijim iskustvom dobro znamo da ne da je vrijeme za paniku, nego je srećan ko je prošao bez paničnog napada nakon što je vidio debakl "orlova" protiv braće.

Zbog svega viđenog od Katara, i nepopravljenog - čak i pogoršanog utiska u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj - nije nikakvo iznenađenje što 86 dana pred meč sa Engleskom nema ni trunke euforije. Vidjeli smo u meču sa Brazilom, s kojim smo "htjeli da se igramo", to nije dobar recept, ali svakako nije ni dobar osjećaj da se nakon poraza u Moskvi, protiv tima koji dve godine nije igrao ozbiljan meč, spekuliše o tome sa koliko golova u mreži će nas ispratiti "Gordi Albion". Zbog toga smo nespokojni, pošto je malo znakova koji govore da će se situacija preokrenuti u našu korist, dok je i Piksi potrošio izgubio status "proroka" koji je imao pred meč sa Portugalom u Lisabonu.

Tako sve pomalo podsjeća na jedan od najčešće korišćenih "mimova" na Internetu na koji ste sigurno naletjeli, simpatičnog psića koji sjedi u zapaljenoj kući i dok plamen sve guta oko njega govori: "Sve je ovo u redu". Takva vrsta taktike koju bi neki čak nazvali i negiranje stvarnosti nije dala nikakav efekat ni poslije Brazila, a ni poslije Mađarske, pa je možda vrijeme da se promijeni i da svi počnemo da paničimo.

Reći će optimisti, ako ih je ostalo, da je to "samo prijateljska utakmica", da je mnogo fudbalera otkazalo selektoru, da je sve palo u vodu jer smo u 20. minutu ostali sa igračem manje, međutim nije zgoreg da se na vrijeme zabrinemo jer ponovo previše opušteno djelujemo uoči velikog turnira. A postoje desetine upitnika o našoj igri...

Bivši golman, agent i fudbalski analitičar Ranko Stojić tako se na TV Arena Sport začudio što je Piksi nakon crvenog kartona za Gajića odlučio da igramo sa dvojicom napadača (Jović i Mitrović), a ne uobičajenih 4-4-1, zamjerivši i stručnom štabu što nije savjetovao selektora da odustane od takve ideje: "Na kraju, kada je bilo već 3:0, onda je izašao Jović i imali smo jednog napadača. Nije to odlučilo utakmicu, ali da ne budemo preoštri - malo ovo brine. Ne pričam o Stojkoviću, nego i o članovima stručnog štaba. Ljudi, morate da pratite tendencije modernog fudbala i modernih trenera. Svi smo bili ubijeđeni da je izvučena pouka jer nije isto izgubiti 2:0 i ostaviti dobar utisak i sa druge strane izgubiti 4:0", poručio je Stojić.

Pokušavši da nađe nešto pozitivno, rekao je da je Srbija bila brza sa loptom i "kompaktna" do crvenog kartona, ali da su vidljivi problemi između bekova i štopera što će bolje reprezentacije od Rusije - a to su zapravo svi naši rivali u Njemačkoj - još lakše da iskoriste: "Mi nećemo imati problema ofanzivno, imamo kvalitet individualno i timski, ali ćemo imati problem ako ne napravimo što brže balans između odbrane i napada. Belingem i Sautgejt će odmah vidjeti, u petom minutu, da li je rupa između levog beka i lijevog štopera, odnosno desnog beka i desnog štopera", dodao je on.

Prva od svega četiri provjere pred Evropsko prvenstvo u Njemačkoj je potrošena uzalud jer niti smo popravili nešto u našoj igri, niti je selektor dobio "fidbek" da li je igra sa četvoricom u poslednjoj liniji bolja za nas u odnosu na igru sa trojicom štopera, što nam je manir od njegovog dolaska 2021. godine.

Imamo još samo tri prijateljska meča (Kipar, Austrija i Švedska) pred Englesku u Gelzenkirhenu i nema ništa loše u tome ako se ne pretvaramo da je sve u redu, štaviše - to je pouka koju smo morali da ponesemo iz Katara. Jesmo li?

