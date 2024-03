Vinko Marinović i Borac produžili saradnju: Novi ugovor potpisan na godinu dana

Novi ugovor za trenera crveno-plavih.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Fudbalski klub Borac je na današnjoj pres konferenciji potvrdio produžetak saradnje sa trenerom Vinkom Marinovićem. Novi ugovor potpisan je do 31. maja 2025. godine.

Šef stručnog štaba kluba iz Platonove poručio je kako je današnji potpis dokaz njegovog i zadovoljstva kluba.

„Produžili smo ugovor i to sigurno govori da su zadovoljne obje strane, i klub i ja. Ono što je najbitnije je da imamo taj kontinuitet koji je potreban u radu. To nam je do sada donijelo dobre rezultate. Moj stručni štab i ja se možemo pripremati za ono što dolazi i sigurno da ćemo taj kontinuitet pokušati zadržati i u narednom periodu“, rekao je Marinović nakon potpisa novog ugovora.

On je govorio i o narednim izazovima koji su pred njim i njegovom ekipom.

"Mi imamo svoje ciljeve koji su postavljeni u sezoni ispred nas. Prvo to moramo ostvariti, a nakon tog ćemo razmišljati i o budućnosti. Kao što sam već rekao, bitan je taj kontinuitet rada svih u klubu. Naravno da nam je želja da što bolje odigramo i te evropske utakmice. To zavisi od mnogo faktora kao i protivnika koje ćemo imati, ali najbitnije je da prvo ostvarimo ciljeve za ovu sezonu", dodao je on.

Inače, Marinović je banjalučki klub preuzeo u avgustu 2022. godine, a od tada je klub vodio na 57 utakmica i ostvario 37 pobjeda, osam remija i 12 poraza. Crveno-plavi su ove sezone u 29 utakmica ostvarili 21 pobjedu, pet remija i tri poraza od čega dva od bečke Austrije u okviru kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Jedini prvenstveni poraz Borac je doživio na Grbavici od Željezničara.

Podsjećamo, Marinoviću je ovo drugi mandat na klupi Borca, a klub je vodio i u periodu od marta 2014. godine do marta naredne godine.

U karijeri se može pohvaliti osvajanjem Premijer lige BiH sa dva različita kluba (Sarajevo i Zrinjski), a na dobrom je putu da trofej podigne i ove sezone sa banjalučkim timom. Kratko je prokomentarisao i ovo.

„U karijeri uvijek imate najviše ambicije, tako i ja kao trener sa ove dvije titule imam priliku za treću. Ima još dosta pred nama da se uradi, ali sve u svemu se spremamo i nadamo se da ćemo to na kraju ostvariti.“

Prisutnim medijima obratio se i sportski direktor Borca Oliver Jandrić koji je čestitao Marinoviću i poželio mu mnogo sreće.

„Potpis je potvrda je klub zadovoljan sa onim što je Vinko uradio u proteklom periodu. On je trener koji odlično razumije potrebe i ambicije kluba te svi u klubu smatramo da ima potrebno trenersko znanje i sposobnost da veliki dio tih ambicija ostvari. Takođe, ovaj potpis je potvrda da klub razmišlja i o periodu koji je ispred nas. Očekuje nas dosta toga, završnica prvenstva, završnica Kupa BiH, pripreme za narednu sezonu, pripreme za evropske kvalifikacije... Ovom prilikom čestitam Vinku na produžetku saradnje i poželio bih mu puno sreće“, rekao je Jandrić.