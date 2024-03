Mrkaić predstavljen u Slogi - "Neka sabere 4 i 5 sa dresa, pa postigne toliko golova do kraja sezone!"

Momčilo Mrkaić predstavljen je kao novi prvotimac Dobojlija.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Ekipa dobojske Sloge Meridian odlično gura na dva bh. fronta.

Igrači Vlade Jagodića u Premijer ligi BiH su trenutno četvrtoplasirani, u Kupu BiH su stigli do polufinala, a u presudnim mečevima u sezoni imaće pomoć iskusnog ofanzivca Momčila Mrkaića!

Bivši napadač Vojvodine, Javora, Borca i Zrinjskog rastao sa zimus sa kazahstanskim Tobolom, nakon čega je dogovorio saradnju sa klubom sa Luka.

Dugo je trajalo rješavanje papirologije, Mrkaić je poredo sa tim trenirao sa ekipom, a ove sedmice je konačno stiglo "zeleno svjetlo" da može da nastupi, te je predstavljen kao klupska akvizicija.

"Želim da se zahvalim svim ljudima u klubu na dočeku. Već sam tu duži period i želim da izrazim zadovoljstvo što sam dio ovog kluba. Ekipa igra super, ja se nadam da to uvijek može i bolje, tako da ću se potruditi da pomognem, budem dio kolektiva i donesem novi kvalitet", rekao je Mrkaić prilikom predstavljanja.

Trener dobojskog tima Vlado Jagodić pohvalno je govorio o Mrkaiću na današnjoj konferenciji za novinare.

"Zadovoljstvo nam je što, nakon dugo čekanja, danas predstavljamo Momčila Mrkaića, napadača kojeg je uprava kluba još prije mjesec dana dogovorila. Odradio je sve treninge sa nama do sada i napokon je stekao pravo nastupa. Želim mu sve najbolje. Imao sam priliku da sarađujem sa njim 2018. godine u Javoru gdje je bio izuzetan. I ovaj broj 45 na dresu – ja mu želim da sabere te dvije cifre pa da do kraja prvenstva ovdje postigne toliko golova. Mislim da je Momčilo Mrkaić iskusan igrač koji će nam donijeti ono čemu polako težimo, a to je da uz Dejana Vidića imamo još jednog klasičnog napadača koji će nam donijeti još veći stepen efikasnosti", istakao je Jagodić, naglasivši da je Mrkaić spreman za nastupe, pa tako može da se očekuje da u dobojskom timu debituje već sutra, kada ekipa gostuje u Konjicu.

(mondo.ba)