Jagodić pred Željezničar: Nikome se nećemo prilagođavati na našem terenu, pa ni Željezničaru!

Fudbaleri dobojske Sloge Meridian u nedjelju od 14 časova dočekuju u Modriči ekipu Željezničara u okviru 24. kola Premijer lige BIH.

Fudbaleri dobojske Sloge Meridian u nedjelju od 14 časova dočekuju u Modriči ekipu Željezničara u okviru 24. kola Premijer lige BIH.

Zgusnut raspored ima ekipa Vlade Jagodića, koja je prošle srijede igrala prvi meč polufinala Kupa BIH, a naredne srijede će igrati polufinale Kupa RS.

"Poslije kup utakmice protiv Zrinjskog vratili smo se u normalni kolosjek, jer je ona utakmica u Konjica ostavila nekog negativnog pečata, ali smo dobro iskoristili priliku da protiv realno najjače ekipe u ligi, uz Borac, odigramo kvalitetno. Dobar je to preduslov da protiv Željezničara nastavimo da budemo na tom nivou. Uvijek kažem da su i Željezničar i Sarajevo, uz Borac i Zrinjski, elita dosadašnjeg fudbala u BIH i svako od njih bilo da je u trenutnoj krizi, bio prvoplasirani ili na pretposljednjem mjestu, to su klubovi koji uvijek moraju da se respektuju. Isto tako, mi pogotovo na domaćem terenu svakome možemo da napravimo problem. Već u srijedu igramo važan meč, jer jedan od osnovnih ciljeva, pored opstanka u ligi, je da poslije niza godina Sloga treba da osvoji Kup Republike Srpske. A samo 48 sati kasnije gostujemo Borcu. Zahtjevan je raspored, vratili smo se u normalu, trenirali smo koliko smo mogli", rekao je Jagodić.

On se potom osvrnuo na predstojeći duel sa Željezničarom koji se trenutno nalazi na pretposljednjem mjestu na tabeli.

"Trenutni položaj Željezničara na tabeli daje nam signale da moramo da budemo oprezni. Tačno je da smo ih prošli put pobijedili ovdje 3:0, ali isto tako smo na Grbavici izgubili. Sa njima smo u rezultatskom egalu i ovu utakmicu moramo da preuzmemo ulogu favorita. Opreza mora da bude, to što Željezničar nema nijednog boda u gostima, to je isto jedna od zamki. Sve igrače sem Zorana Karaća imam na raspolaganju. Promjena mora biti, moramo osvježiti ekipu. Nećemo se prilagođavati na našem terenu nikome, pa ni Željezničaru. Prošli put ih je vodio Bašić, sad je to drugi trener sa drugim načinom igre i razmišljanjem, a kolega Bruno Akrapović ima veliki pritisak".

Svjestan je trener Sloge da je na njegovom protivniku mnogo veći pritisak.

"Željezničar igra možda odlučujuće utakmice za plasman u ligi. Imaju i derbi sa Sarajevom poslije nas i o tom moraju da razmišljaju. To nam daje za pravo da budemo optimisti, želimo da se zadržimo u vrhu tabele. Posušje, Sarajevo i mi ćemo se vjerovatno do kraja boriti do kraja za tu poziciju četiri koja donosi plasman u Evropu. Biće zahtjevna utakmica i sigurno ćemo igrati sa 16 igrača. Očekujem puni angažman i da je za njih izazov da nastave sada. Ne vidim razloga zašto ne bismo bili optimisti", poručio je Jagodić.

Fudbaler Sloge Mladen Veselinović poručio je da svaki igrač želi da igra derbi protiv Željezničara.

"Protiv Zrinjskog smo odigrali dobru utakmicu i imamo aktivan rezultat. Ekipa je spremna za narednu utakmicu sa Željezničarom. Radili smo dobro, osvježili ekipu i radili na taktičkim stvarima i očekujem zahtjevnu utakmicu. Svaki igrač želi da igra takvu utakmicu sa Željom. Biće zahtjevno, što zbog vremena, što zbog umora, njihovog trenutnog stanja, ali ponavljam svaki igrač želi da igra i da da maksimum. Nadam se da ćemo pobijediti jer nas ta utakmica drži u vrhu i u borbi za mjesta koja mi želimo", rekao je Veselinović.