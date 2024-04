Nema predaje, Partizan prati Zvezdu!

"Tri izuzetno važna boda, pohvalio bih oba tima zbog otvorenog fudbala. Bilo je šansi na obe strane, naš tim se malo zadovoljio posle golova i to može da nas zabrine i uvede u problem. Bilo je šansi, na momente dobrih poteza, stvari koje smo radili na treningu i naravno da je uvek lakše kada imamo finu podršku. Hvala navijačima što su došli u velikom broju", rekao je posle utakmice Duljaj za TV Arena sport.

S obzirom na to da je Partizan sada definitivno drugi, jer je Zvezda ranije danas savladala Radnik iz Surdulice, definitivno je to da će za dva kola biti odigran "večiti derbi" na stadionu Rajko Mitić. U domu branioca titule i lidera, Duljajev tim otići će da ponovo potpuno "otvori" trku za titulu.

20 : 37

35' GOL - KSANDER SEVERINA!

Partizanov napadač iskoristio je prvu pravu šansu crno-belih! Zahid je vratio loptu unazad do Kastilja, on je iz prve dodao Severini, a on je kroz veliki broj igrača pogodio mrežu iza leve stative.